Военная спецоперация на Украине 5 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 апреля 2023 года.

Во вторник, 4 апреля, на всей территории Украины действует воздушная тревога. Сначала тревожные сигналы прозвучали только в двух областях Украины – Черниговской и Сумской, после чего воздушная тревога была слышна уже в Киеве.

Видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28 опубликовало Минобороны РФ. Отмечается, что все полеты выполняются на предельно малой высоте.

Владимир Рогов объяснил частые удары ВСУ по Мелитополю прощупыванием почвы для попытки наступления на Запорожье. Киев может предпринять попытку контрнаступления в любое время, заявил член администрации региона.

Российские артиллеристы ликвидировали до 15 военных ВСУ под Гуляйполем. Разведкой на Запорожском направлении было обнаружено скопление из примерно 50 украинских солдат.

Доброволец из Донецкой народной республики (ДНР) Руслан, вернувшийся из украинского плена, заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) применяли к нему пытки, в том числе пилили его ногу напильником и ножовкой, а также имитировали казнь.