Лобода: «Я была очень счастливым человеком, в России был пик карьеры. А потом это все оборвалось»

Светлана Лобода. Фото: соцсети.

До начала спецоперации на Украине Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых артисток в России. Сама она считает, что стала в нашей стране певицей номер один. В феврале прошлого года украинская звезда переехала в Латвию. Она записывает песни на украинском языке и дает концерты, но ее нынешняя гастрольная деятельность не идет ни в какое сравнение с ее успехом в России. Неудивительно, что Лобода с ностальгией вспоминает свою жизнь в Москве.

«Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось», - заявила 40-летняя блондинка в интервью Динаре Сатжан.

Сейчас Лобода пытается петь на украинском, но это дается ей с большим трудом – и сама Светлана, и ее семья всегда говорили на русском. Первое время после отъезда из России певица пребывала в жесткой депрессии, поскольку понимала, что возврата назад уже не будет.

«Первые три месяца я просто плакала. Не могла ничего делать. Понимала, что разваливаюсь и уже практически умираю. Потом сказала, что я так не могу, что Лобода не такая. И потом, месяца через два, я впервые пришла в студию и записала песню на украинском языке», - рассказала певица.

Лободе пришлось отказаться от славы и больших денег, но, по ее словам, она не жалеет о переезде.

«Отказавшись от всего, приняла сторону своей семьи. Не могло быть иначе. Меня так воспитали родители, я - человек чести», - говорит Лобода.

После переезда из России артистка обосновалась в Юрмале. Ее старшая дочь Евангелина ходит в местную школу. Светлане пришлось забыть о своем статусе суперзвезды, в Латвии она ведет жизнь обычной домохозяйки.

Светлане приписывают отношения с женатым миллионером Артуром Гранцем. Фото: кадр видео и соцсети.

Недавно певица призналась, что ее любимый мужчина после начала СВО стал не таким состоятельным, как раньше. Лобода рассказала украинским журналистам, что дела у ее бойфренда тоже идут не очень. Артистка уточнила, что у ее возлюбленного сейчас резко выросли расходы.

«Он уже не такой богатый. Сегодня он очень много тратит», - призналась Светлана.

Певица подчеркнула, что у них есть четкое разделение расходов. Мужчина Лободы не дает ей денег на ее певческую карьеру.

«Я не буду брать у него деньги на карьеру. На нее я зарабатываю сама. На семью, на себя, на подарок - да, могу у него попросить, но я жуткая транжира», - сообщила исполнительница.

Два года назад украинские СМИ сообщили, что у певицы роман с миллионером Артуром Гранцем. Гранц - армянин по национальности, как и Лобода, он родился на Украине. Однако украинского гражданства у него нет. После распада СССР Гранц получил белорусский паспорт. Говорят, отношения с ним Лобода предпочитает скрывать, потому что ее избранник официально женат.

Гранц заработал состояние на магазинах duty-free. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью магазинов беспошлинной торговли в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Бизнесмен также приобрел сеть duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска.