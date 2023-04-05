Владимир Путин выступит на большом Совбезе России 5 апреля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин
Фото: REUTERS
Президент России Владимир Путин проведет большое заседание Совета безопасности России 5 апреля 2023 года. Заседание пройдет в режиме видеоконференции. Сайт KP.RU проводит прямую-онлайн трансляцию заседания.
Совбез обсудит вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской области. Основным докладчиком будет глава МВД России Владимир Колокольцев.
Смотреть выступление Путина на Совбезе 5 апреля 2023 года можно на сайте KP.RU в форме прямой онлайн-трансляции.
Напомним, прошлое заседание Совета безопасности РФ проходило 31 марта 2023 года. В его ходе была утверждена новая концепция внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий руководства страны.