Российский холдинг построит современную поликлинику в Череповце

Соответствующие соглашение подписали директор дочерней компании холдинга Леонид Миневич и директор ГКУ ВО «Служба единого заказчика» Михаил Киселев. Церемония прошла в присутствии губернатора Олега Кувшинникова и мэра Череповца Вадима Германова.

«Предприятие нашего холдинга стало подрядчиком социально значимого для Вологодской области проекта по итогам победы в открытом аукционе. В рамках предстоящей работы будет возведена современная поликлиника. Для этого используем лучшие практики строительства зданий и передовое технологическое оборудование», – отметил заместитель генерального директора холдинга Лев Борисов.

Медучреждение возведут в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Зашекснинском районе Череповца – сегодня его инфраструктура активно развивается. Сумма инвестиций с учетом экономии от конкурсных процедур составит 1,3 миллиарда рублей.

Через два года здесь откроется четырехэтажное медучреждение с отделением неотложной помощи, хирургическим и терапевтическим блоками, а также секциями лучевой, функциональной и ультразвуковой диагностики. Работа поликлиники будет строиться по принципу участкового обслуживания взрослого населения. За одну смену медучреждение сможет принимать до 800 пациентов.

«Построить и сдать объект нужно за 2 года. Общий строительный объем здания превысит 50 тысяч квадратных метров, это будет крупнейшая поликлиника в регионе. Уверен, что Вы справитесь с задачами, определенными контрактом, и выполните его в срок», – подчеркнул Олег Кувшинников.

Сегодня в проектный портфель российского холдинга входят как комплексные поставки наукоемкого оборудования, так и работы по строительству объектов социального и медицинского назначения в масштабах всей страны.