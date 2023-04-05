Последняя надежда у русского человека - Госдума

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ох, как не правы те, кто относится к Госдуме – легкомысленно. Употребляя иронию, а порой даже сарказм.

Если внимательно наблюдать за прохождением законов, то быстро понимаешь, что нередки случаи, когда на наш парламент - (как бы это странно не звучало) последняя надежда. Ведь через него пытаются пройти такие невероятные, такие салтыковско-щедринские законопроекты, что просыпается уважение к депутатам: «Это закон-чудовище - не прошло. То – заволокитили…»

Хотите примеров? Их есть у меня.

Вот уже несколько лет власти некоторых регионов пытаются провести через парламент закон, позволяющий вырубать заказники, заповедные рощи, природные парки - по-бюрократически это называется «сокращение площади особо охраняемых территорий».

Сначала власти Удмуртии отдали 150 тысяч гектаров заказников на вырубку лесопромышленникам. Но местный героический пенсионер Николай Гагарин, добился отмены этого решения в Верховном суде. Вырубку ценных лесов остановили. Тогда удмуртские власти внесли в Думу законопроект, который позволил бы вырезать из особо охраняемых территорий любые участки.

Но это не прошло.

Ту же попытку предприняли и Ставропольские власти, но то же неудачно.

И вот новая попытка.

Депутат Виктор Пинский внес на рассмотрение парламента поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях». Все то же самое – по закону, региональные чиновники, по согласованию с Минприродой, смогут по своему усмотрению сокращать площади региональных заказников и природных парков, а при необходимости — и полностью их ликвидировать.

Но если изначально основание для вырубки была лишь «утрата природоохранной ценности», то Минприроды России ужесточило проект закона. Теперь основанием станет еще и «необходимость реализации национальных целей, стратегических задач, значимых проектов в области социально-экономического развития» и «строительство или реконструкцию линейных объектов при отсутствии альтернативных решений по их размещению».

По мнению специалистов — эта мера поставит под угрозу около 85% существующих в стране заказников и природных парков. Сейчас экологи на круглых столах Госдумы, пытаясь убедить депутатов избавиться и от этой напасти. По их мнению, столь размытые формулировки, да и сама возможность отхватить драгоценный кусок заповедных мест для строек и вырубок, может погубить много красивых, еще сохранившихся, природных жемчужин.

Представьте, сколько строек начнется там, где раньше бизнесмены только ходили, да облизывались. Сколько видов будет испорчено, сколько драгоценных лесов может сгинуть под комбайнами лесопромышленников.

Да, в чем-то правы и регионы – на месте природоохранных зон бывают и сгоревшие леса, загубленные родники, уничтоженные человеком когда-то дивные реки и озера. Но почему потерянное не восстанавливать. Почему из всего нужно обязательно делать деньги?!

Мне, конечно, возразят – но если, например, остро нужна дорога? Если нельзя обойтись без отчуждения какой-то территории от заказника, чтобы облегчить жизнь города – для транспортной развязки, например, или развития туризма или чего-то еще для человека полезного?

И как тут не согласится? Конечно – возражающие правы.

При условии – пусть долгой, пусть муторной, но заточенной на защиту природы, процедуры экологических экспертиз и согласований с профильными научными организациями. По принципу: «лучше сто раз отмерить, прежде чем раз отрезать». Тогда, дай Бог, не случится необратимых решений, а значит спокойнее у принимающих решение «вырубить заказник» будет совесть.