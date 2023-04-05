Комики в Берлине цинично поглумились над смертью Владлена Татарского при теракте

На сцене комики спародировали момент, когда террористка Трепова дарит бюст с СВУ военкору Владлену Татарскому.

Казалось бы, что дно уже давно пробито, но тут постучались из Берлина. Там, выступили два стендап-комика неопределенного пола. Они показали «пародию» на теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек.

Некий Александр Долгополов (публично объявил себя бесполым существом и бежал от мобилизации) и Гарик Оганесян (до мобилизации работал на Первом канале) встретились в Берлине, и решили, что будет очень забавно разыграть на сцене шутку-пародию на то, как произошел теракт в Санкт-Петербурге.

На сцене комики спародировали момент, когда террористка Трепова дарит бюст с СВУ военкору Владлену Татарскому. Запись этой паскудной сценки теперь транслируется в сети и сопровождается смехом и аплодисментами подобных комикам.

В социальных сетях граждане требуют признать эту парочку иноагентами и осудить заочно за оправдание терроризма.

Похожим кривляньем со сцены активно занимается и признанный в России иноагентом Максим Галкин в Израиле. Он просто грезит карьерой Владимира Зеленского на Украине, и как бы намекает израильтянам, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Израиле. Шоу маст го он!