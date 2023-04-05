Офис Зеленского нашел новый способ гнать украинцев на смерть: западные СМИ встревожены откровенной ложью Киева

Михаил Подоляк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждые две-три недели Алексей "Люся" Арестович вешал украинцам лапшу на уши, что у России "осталось ракет и вооружений на 2-3 недели". А потом, конечно, "Украина переможе". Сразу после этого. "Люся" врал настолько вдохновенно, что ему даже поверили на Западе, а сейчас ведущие английские и американские СМИ с удивлением констатируют, что "погорячились", описывая отсутствие ракет, снарядов и бомб у российской армии.

Каждые три-четыре месяца сменивший его на посту главного рупора команды Зеленского советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уже не вешают лапшу, а откровенно лгут украинцам, что через полгода, а то и раньше, все они будут "панувать" в Крыму.

Напомню, в ноябре прошлого года Подоляк обещал украинцам в прямом эфире, что к маю он выпьет кофе на своей любимой набережной в Ялте. Это уже даже не просто заход в Крым, а его так называемое "освобождение".

Спустя два с небольшим месяца, 8-го января уже нынешнего года Подоляк снова пообещал: "Через 6 месяцев я выйду в эфир украинского телеканала со своего любимого места на набережной в Ялте".

И вот новое обещание, данное уже 5-го апреля: "Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, который является математически выверенным".

Смешно, как этот помоечник обосновывает такое развитие событий.

- У России нет достаточных ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. Логика конфликта абсолютно очевидна, и мы точно сможем обсудить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма, - "аргументировал" такое развитие событий и пообещал "изгнать "русский мир" оттуда в полном объеме". – Коллаборанты в Крыму должны понести юридическое наказание. Крым будет жить в абсолютном информационном пространстве Украины, а кто не согласен жить в Крыму по правилам Украины, может покинуть полуостров. Керченский мост после деоккупации демонтируют. А конфликт будет идти пока не будет освобождена вся территория Украины.

И ведь какие обороты употребляет словесные стервец! "Математически выверенный оптимизм", "эффективное будущее", "пять, шесть, семь месяцев"… Это не считая того, что выступает практически дублером секретаря СНБО экс-ветеринара, перекрашивавшего собак, и бывшего главаря банды луганских мошенников Алексея Данилова-"Мячика". Тот тоже спит и видит, как он все в Крыму ломает, а Россия от этого разваливается.

Удивительно, что никто до сих пор на Украине не ткнул ни Арестовича, ни Подоляка, ни Данилова в то, что они наложили и навешали на уши украинцам. Не спросили их за вранье и пустые обещания.

Впрочем, отдельные украинские СМИ и ТГ-каналы признают, что все это вранье санкционировано на самом верху команды Зеленского.

- Заявления советника главы ОП Подоляка о том, что через 6 месяцев выйдет в эфир украинского телеканала со своего любимого места на набережной в Ялте простая пропаганда, пишет один из таких каналов. - На Банковой понимают, что весной ВСУ не начнут кампанию по Крыму, а значит необходимы новые победные символы, которые будут держать общество в накале. Для этого технологи начали прорабатывать драфты смысловых информационных кампаний, цель которых подарить украинцам мечту, ради чего стоит терпеть и сражаться.

И припоминает: "На Банковой (резиденция президента Украины – прим. авт.) осенью уже заявляли, что будут пить весной кофе на набережной Ялты, но оказалось все не так просто, наш источник из Офиса Президента тогда сообщил-пустая пропаганда".

Простая, тупая, но, как оказалось, действует на неокрепшие мозги украинцев, которые идут погибать за пустые обещания этой и ей подобной сволочи тысячами. Кстати, чтобы спокойно попить кофе на набережной Ялты, если уж так хочется именно этого, украинцам достаточно просто сложить оружие. Понятное дело, к Подоляку, Арестовичу, Данилову, Зеленскому и остальным членам команды нынешнего президента Украины вкупе с военными преступниками это не относится.