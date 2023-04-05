Песков оценил идею признать геноцидом преступления фашистов в СССР

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 5 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему…

…- Госдума поддержала предложение председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина о признании геноцидом действий немецкой армии и их союзников в годы Великой Отечественной на территории СССР. На сей счет принято заявление, постановление, эту инициативу поддержали в Минобороны и в МИДе. И все документы, насколько мне известно, отправлены в Кремль, президенту. Можно ли ожидать, что по этому поводу будет принят еще какой-то государственный акт? Тем более, что впереди - День Победы.

- А какие документы были отправлены в Кремль? - поинтересовался Песков. - Я, честно говоря, просто не знаю.

Я ещё раз уточнил:

- Это, прежде всего, было постановление Думы и заявление Думы, которые единогласно там приняты - то, что произошло во время Великой Отечественной войны по отношению к населению СССР, это - геноцид.

- Сейчас пока никаких решений о том, чтобы какие-то акты принимать на этот счет, - нет, - сказал пресс-секретарь. - По крайней мере, мне об этом неизвестно.

Здесь мне нужно будет уточнить. Я обязательно уточню.

- Спасибо!

КСТАТИ

В заявлении, в частности, говорится, что Госдума «… признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза». Парламентарии, делая такие выводы, руководствовались, прежде всего, Уставом ООН, приговором Нюрнбергского трибунала, а также Конвенциями - «О предупреждении геноцида» и - «О неприменимости срока давности к военным преступлениям».

- В своих посланиях (руководству Госдумы и комитетов нижней палаты. - А.Г.) я ещё раз напомнил о том, что из 27 миллионов погибших 18 миллионов были мирные граждане,- рассказал Сергей Степашин в понедельник, 3 апреля, в эфире Радио «Комсомольская правда». - Только в одном Ленинграде голодом уморили 1 миллион человек…