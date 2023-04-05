Через три года будем хоронить США? Американцы поставили своей стране неутешительный диагноз

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Когда тебя обзывает последними словами враг, предрекая тебе скорую смерть, не надо обращать внимание - это он от злости, а может, и от бессилия. Но если о беде в твоем доме закричали выросшие в нем и гордившиеся им люди, вот тогда дело, действительно, плохо. Уважаемый американский врач и писатель Брайан Джундеф в статье, напечатанной в American Thinker, напомнил, что империи живут не более 250 лет. США дойдут до этого возраста через три года. И что дальше? «Добро пожаловать в Банановую Республику Америки», - заканчивает горький обзор истории своей страны автор.

Свои аргументы, подробные, доказательные и, что горше всего, очевидные и известные всем, он излагает убедительно. Без злорадства, но с искренней болью. Все, что заставляло американцев гордиться своей страной как «градом на холме», пошло прахом, порушено своими же властями. И здесь главное даже не набившие оскомину факты самого последнего времени - сфабрикованные обвинения против «русского шпиона» Трампа, сфабрикованные итоги президентских выборов, тотальное разрушение морали, четверть века назад ставшей идейным стержнем новой нации. Главное - самоощущение далеко не последнего в своей стране гражданина: все, это конец…

Сочувствующий Дональду Трампу держит флаг у судебного здания в Нью-Йорке, где накануне экс-президенту США были предъявлены десятки обвинений. Фото: REUTERS

Очень злая ирония - а другой у истории, похоже, и не бывает, - дряхлый, немощный, страдающий старческой деменцией и заставляющий краснеть от своих нелепостей сограждан, президент. Пиар-румяна на месте, костюмчик сидит, но все все видят. Более яркого символа увядающей мощи придумать трудно. Уж нам-то это до боли знакомо…

Сказать, что американцы «вдруг прозрели», нельзя. Умных людей там больше, чем дураков, просто они давно не у власти. Полтора год назад KP.RU рассказал, как видят приближение конца имперской эпохи США некоторые ее граждане. Нынешняя публикация в American Thinker далеко не первая в этом роде. Просто крик об опасности, даже самый громкий, часто слышат, только подойдя к бездне. А кричали давно. Напомним, о чем мы тогда писали («Так жить нельзя» по-американски).

По соцсетям в Соединенных Штатах начали ходить письма-памфлеты с просьбой перепоста. При этом авторы, на всякий случай, просили не указывать их имена - за океаном уже ввели в обиход определение «внутренние террористы». Вот выдержки из одного письма, написанного весьма пожилым человеком:

«Я родился в 1937 году, почти в середине XX века- Американского века. Престиж и влияние Америки никогда не были более великими… Мы остановили распространение коммунизма в Европе и Азии, и боролись с международным терроризмом… Мы строили небоскребы и запускали ракеты на Луну… Но где же сейчас слава прошлого Рима?

Убогое существо в Белом доме - пустой сосуд, наполненный его подручными… В 1961 году, когда мы были молоды и энергичны, наш лидер был таким, как мы. Теперь слабую нацию технически возглавляет самый старый человек, когда - либо занимавший пост президента.

Осенью прошлого года президент США Байден разменял девятый десяток. Фото: REUTERS

Наша культура определенно безумна. Мужчины, которые думают, что они женщины. Люди, которые борются с расизмом, пытаясь убедить представителей одной расы в том, что они по рождению являются злом, а другие - в том, что они вечные жертвы. Патриотизм называется восстанием, празднуется измена и освящается извращение… Только Богу известно, закончилось ли время Америки под солнцем.»

Автор того письма тоже поставил диагноз своей стране:

«Как нации скатываются от величия к безвестности?

- Сражаются в бесконечных войнах, которые они не могут или не хотят выиграть.

- Копят огромные долги, которые они не в состоянии погасить.

- Отказываются охранять свои границы, позволяя нации быть наводненной чужеродной ордой.

- Отказываются от веры и семьи – оплотов социального порядка.

В Америке каждый из этих симптомов ярко выражен, что указывает на запущенную стадию заболевания.»

Правда, очень близко к диагнозу доктора из American Thinker? Как говорят во врачебных кругах, важно «второе мнение». И если оно совпало с первым, надо смотреть правде в глаза.

И хотелось бы сказать о прозорливости партии. Ну, КПСС, если кто забыл. Ее генсек Хрущев когда-то говорил: «Мы похороним Америку!». Но он не успел… На 200-летие США мы, студенты журфака тогда еще ЛГУ им. Жданова, сделали стенгазету о славной истории великой в то время страны. Провисела она часа два. Пришли из парткома и приказали снять: нечего нам праздники праздновать исторически обреченной страны. Всего-то полвека прошло, и американцы сами приходят к тому же выводу…