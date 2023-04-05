Официальный старт 10 сезону акции «Вода России» дадут на пресс-конференции в «Комсомолке» 12 апреля

Фото: ФГБУ «Центр развития ВХК»

В День космонавтики в преддверии начала юбилейного сезона уборок Акции «Вода России» состоится открытая пресс-конференция, в ходе которой организаторы расскажут про тренды эковолонтерства и об этапах становления одного из самых популярных экологический движений.

Спикерами выступят:

- Дмитрий Кобылкин - председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды;

- Роман Минухин - директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России;

- Виталий Кокоев - министр природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания;

- Юлия Михалкова – амбассадор Акции, российская актриса и телеведущая;

- Илья Разбаш - лидер акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России.

Эксперты расскажут, как организовать собственную акцию по уборке берегов водоемов, как получить инвентарь для уборки, на какую государственную поддержку могут рассчитывать волонтерские движения. Также участники пресс-конференции поделятся планами на сезон уборок в 2023 году, расскажут о точках, где пройдут ключевые мероприятия акции и ответит на вопросы СМИ и волонтеров.

Пресс-конференция пройдет 12 апреля 2023 года. Начало в 11:00 утра. Организационным и информационным партнером выступит Медиагруппа «Комсомольская правда». Вопросы от СМИ и всех желающих можно направить в пресс-службу ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» до 7 апреля включительно. При отправке необходимо указать спикера, которому он адресован. Корреспонденты и журналисты могут присоединиться к пресс-конференции очно или онлайн. Аккредитоваться на мероприятие можно также до 7 апреля включительно через пресс-службу ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса». Посмотреть пресс-конференцию можно будет в социальных сетях акции «Вода России» и «Комсомольской правды».

Контакты для аккредитации:

Адрес: Бизнес-центр «Дмитровский», ул. Новодмитровская, д.2Б, этаж 8, пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

Контактный телефон: +7-977-554-56-14, Анна Константинова.

Email для вопросов: smi@vhkrf.ru

Справка «КП»: Акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проводится в стране с 2014 года. На сегодняшний день она является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», за который отвечает Минприроды РФ. Эта Акция является одним из крупнейших в стране волонтерских экологических проектов, объединивший уже более 8 млн человек. Только за 2022 год в экосубботниках «Воды России» поучаствовали более 1,3 млн добровольцев, которые провели около 22 тысяч уборок.