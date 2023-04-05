Александр Моор: «Правительство Тюменской области продолжит поддержку региональной промышленности»

Фото: gubernator.admtyumen.ru

На заседании речь шла о мерах по интенсификации развития промышленности нашей страны в условиях санкционного давления недружественных государств.

Владимир Путин, открывая заседание, констатировал, что многие отрасли оказались в эпицентре санкционной блокады. Ее западные инициаторы пошли на резкий разрыв торгово-экономических и кооперационных связей с Россией.

«Но мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации. Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», – сказал Глава государства.

В связи с текущей непростой ситуацией Президент потребовал максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности. По мнению Владимира Путина, также необходимо в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции. Глава государства поставил задачу и по увеличению глубины переработки сырья, разработке и внедрению в производство качественно новых продуктов и технологий.

Для решения поставленных задач и для дальнейшего развития российской промышленности необходимы стимулирующие меры на постоянной, системной основе. Среди таковых Владимир Путин назвал льготные кредиты для быстрого запуска производств по выпуску приоритетной продукции, промышленную ипотеку и обновленный режим работы промышленных кластеров.

«Наша работа по развитию кооперации и продвижению продукции и услуг промышленных предприятий для нужд нефтегазовых компаний в рамках нефтегазового кластера вошла в число лучших региональных практик поддержки промышленности, упомянутых в подготовленном к заседанию Президиума Госсовета докладе», – заявил Александр Моор.

Основная цель деятельности кластера - снизить к следующему году доли импортного оборудования и услуг в российской нефтегазовой отрасли до 40 процентов. Намеченную задачу предполагается решить за счет реализации высокотехнологичных проектов. В состав нефтегазового кластера на сегодняшний день входят 114 участников из 19 регионов России.

Губернатор Тюменской области напомнил, что в созданном по поручению президента Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня только за прошлый год разработаны и переданы для внедрения в реальное производство свыше 160 конкурентоспособных технологий и образцов высокотехнологичной продукции.

По результатам работы Госсовета Александр Моор констатировал, что санкции не нарушили устойчивость российской экономики. Но поддержка промышленности остается в приоритете у органов власти всех уровней.

«Правительство Тюменской области продолжит поддержку региональной промышленности. Ведь экономический рост – это налоги в бюджет и рабочие места для наших земляков. Это надежный фундамент для развития социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры, для повышения благосостояния и качества жизни тюменцев», – сказал Александр Моор.

НАША СПРАВКА

Региональный индекс промышленного производства в Тюменской области за первые два месяца 2023 года составил 102,9 процента к уровню прошлого года. Наибольший рост, традиционно, в обрабатывающих отраслях – 6,8 процента.