Владимир Путин выступит с большой речью по внешней политике России 5 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выступит с большой речью, во время церемонии вручения верительных грамот 17 послами других государств, 5 апреля 2023 года. Сайт KP.RU проведет прямую трансляцию выступления главы государства.

Что Владимир Путин будет говорить на церемонии вручения верительных грамот 5 апреля 2023 года

Во время церемонии президент поднимет вопросы проблематики внешней политики России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что речь достаточно объёмная. Выступление Путина предположительно состоится примерно в 15:00.

Где смотреть большую речь Путина по внешней политике России

Смотреть выступление Путина на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств 5 апреля 2023 года можно на сайте KP.RU в форме прямой онлайн-трансляции.

Напомним, что в Москву на церемонию вручения верительных грамот прибыла и утверждённая Конгрессом США дипломат Линн Трейси.