Яндекс Go запустил для компаний услугу заказа такси на несколько часов

Яндекс Go с апреля предложил своим корпоративным клиентам новую услугу — заказ такси на несколько часов. Этот вариант будет удобен для сотрудников, которым необходимо в течение дня посетить сразу несколько адресов. Заказать машину можно на время до 8 часов. Новая опция позволит компаниям сэкономить на расходах по содержанию парка служебных автомобилей.

Услуга «Час+» доступна в тарифах Эконом, Комфорт, Комфорт+ и Бизнес. Компании могут выбрать класс и комфортность автомобиля, подходящего для текущих задач, — например, чтобы организовать поездку на целый день для топ-менеджера или отправить сотрудника со срочными документами по нескольким адресам сразу. В стоимость заказа включено длительное платное ожидание на всех точках маршрута, в том числе в момент подачи. Конечная цена для клиента рассчитывается сразу на все время поездки. Благодаря такому подходу заказчикам удобнее планировать свой рабочий день. Такая система расчетов выгодна и для водителей, которым не нужно беспокоиться о снижении доходов из-за длительных остановок по пути.

Заказать такси сразу на несколько часов можно в личном кабинете для корпоративных клиентов. А в приложении Яндекс Go можно посмотреть данные машины и водителя, узнать местоположение автомобиля, а также связаться с таксистом. Алгоритм анализирует, сколько времени водитель уже работает на линии, и если он вышел недавно, предложит ему поездку на несколько часов. Для таксистов такие поездки тоже удобны и выгодны: водитель не тратит время на поиск заказов и не кружит по городу впустую.