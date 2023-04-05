Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 апреля 2023 11:49

Минобороны России уничтожило на Донецком направлении 410 солдат и наемников ВСУ

Всего за сутки наши воины ликвидировали по всей линии соприкосновения более 580 наемников киевского режима
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Всего за сутки наши воины ликвидировали по всей линии соприкосновения более 580 наемников киевского режима

Всего за сутки наши воины ликвидировали по всей линии соприкосновения более 580 наемников киевского режима

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге суточные потери ВСУ: на Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском тяжелыми огнеметными системами выжжено свыше 80, на Донецком убито свыше 410 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком и Запорожском пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, ликвидировано до 30 националистов, на Херсонском направлении до 20.

В этих кровопролитных боях ВСУ по всей линии соприкосновения потеряли более 580 человек, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц, пушек, пикапов.

Кроме того, в течение прошедших суток силами армейской авиацией в небе ДНР был сбит самолет МиГ-29, там же ракетными войсками и артиллерией поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ, нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике киевского режима в 112 районах.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили за это время 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», противорадиолокационную ракету «HARM» и 22 украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

406 - самолетов.

228 - вертолетов.

3673 - беспилотных летательных аппарата.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8545 - танков и других боевых бронированных машин.

1078 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4504 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9302 - единицы специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ