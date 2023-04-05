Минобороны России уничтожило на Донецком направлении 410 солдат и наемников ВСУ

Всего за сутки наши воины ликвидировали по всей линии соприкосновения более 580 наемников киевского режима

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге суточные потери ВСУ: на Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском тяжелыми огнеметными системами выжжено свыше 80, на Донецком убито свыше 410 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком и Запорожском пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп, ликвидировано до 30 националистов, на Херсонском направлении до 20.

В этих кровопролитных боях ВСУ по всей линии соприкосновения потеряли более 580 человек, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц, пушек, пикапов.

Кроме того, в течение прошедших суток силами армейской авиацией в небе ДНР был сбит самолет МиГ-29, там же ракетными войсками и артиллерией поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ, нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике киевского режима в 112 районах.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили за это время 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», противорадиолокационную ракету «HARM» и 22 украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

406 - самолетов.

228 - вертолетов.

3673 - беспилотных летательных аппарата.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8545 - танков и других боевых бронированных машин.

1078 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4504 - орудия полевой артиллерии и миномета.

9302 - единицы специальной военной автомобильной техники.