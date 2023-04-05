Тысячи долларов и 280 литров вина: впервые раскрыто, какую "запрещенку" пытались провезти релоканты через границу России и Грузии

Республика Северная Осетия - Алания. Автомобили на дороге в сторону КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В сентябре 2022-го, когда после объявления частичной мобилизации креативный класс встал в глухую пробку на российско-грузинской границе, в соцсетях появилась ироничная картинка: медаль с надписью «За взятие Верхнего Лаоса». Верхний Ларс - это как раз пограничное КПП в Северной Осетии. В течение двух недель либеральные СМИ печатали заметки об этих ужасах - пытаясь сбежать из страны, люди бросали стоящие в заторах машины, у них кончались еда и деньги. Чтобы попасть на ту сторону, приходилось по несколько дней жить на обочине дороги, согреваясь у костров. Так что Верхний Ларс для тысяч человек действительно стал тем еще испытанием.

Как известно, где граница, там и таможня. В Федеральной Таможенной Службе России рассказали, какую «запрещенку» пытались вывезти из страны эти «туристы». К слову, в период с 21 сентября по 3 октября, когда продолжался этот самый «штурм» КПП, через таможенный пост проехали 6 876 грузовых транспортных средств и 30 297 легковых машин. (В обе стороны).

- В этот период чаще всего предметами нарушений являлись наличные денежные средства, - сообщили KP.RU в пресс-службе ФТС России.

- Их пытались прятать в каких-то оригинальных местах?

- В большинстве случаев все денежные средства граждане предъявляли к контролю самостоятельно - объясняли, что об обязанности таможенного декларирования наличных свыше 10 тысяч долларов они не знали.

В общей сложности за две недели на нарушителей завели 37 административных дел, в том числе по контрабанде различных товаров. Наказание по ним - штрафы до 2500 рублей с конфискацией товаров и машин.

Самая серьезная сумма, которую переходящие границу граждане пытались увезти с собой в Грузию, - 80 тысяч долларов. Задержанный с этими деньгами на границе мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Контрабанда наличных денежных средств». Ему помимо штрафа, который в несколько раз превышает изъятую сумму, светят еще и принудительные работы на срок до двух лет.

Интересно, что в начале марта 2023-го, когда в Тбилиси начались массовые беспорядки, очередь из машин и людей возникла на переходе через Верхний Ларс уже в сторону России.

- В период с 1 по 14 марта 2023 года через таможенный пост МАПП (Многосторонний автомобильный пункт пропуска, - Авт.) Верхний Ларс проследовали 8 064 грузовых транспортных средств и 18 730 легковых авто на въезд и выезд в/из РФ, - сообщили KP.RU в пресс-службе российской таможни.

За две недели марта таможенники возбудили 56 административных дел. Что характерно, крупные суммы наличных с собой в Россию уже никто не вез.

Самым серьезным нарушителем стал некий гражданин Грузии, который пытался пересечь границу на минивэне «Toyota Alphard», в котором под личными вещами и в багажнике были припрятаны бутылки «Киндзмараули» и «Саперави». В общей сложности - 280 литров грузинского вина.