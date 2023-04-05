Франция выселит мигрантов из Парижа в преддверии Олимпийских игр

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Правительство Франции планирует переселить мигрантов, проживающих на улицах Парижа, подальше от столицы в сельскую местность. Таким образом власти хотят представить город в лучшем свете в преддверии Чемпионата мира по регби в конце этого года и Летних Олимпийских игр 2024 года.

В циркуляре, распространенном для ознакомления муниципальными служащими, предлагается переселить беженцев в загородные провинции в обмен на гарантированное жилье и более широкий перечень доступных социальных услуг. По планам МВД Франции первые 500 сельских лагерей будут разбиты в 10 регионах страны.

Ранее парижские власти признали, что не могут обеспечить достаточное количество жилья для растущего количества мигрантов. Многие просители убежища живут на улицах столицы уже несколько лет, разбивая палатки у здания мэрии или ночуя в подземных переходах. Владельцы городских общежитий неохотно предоставляют жилье бездомным и предпочитают оставлять его свободным для бронирования, особенно в преддверии Чемпионата мира по регби в сентябре этого года и Летних Олимпийских игр в июне следующего года.

Парижские власти признали, что не могут обеспечить достаточное количество жилья для растущего количества мигрантов. Фото: Shutterstock

В качестве стимула французское правительство предоставит жилье в селах тем нелегальным мигрантам, кто добровольно зарегистрируется в программе переселения и уедет подальше от столицы. А тем, кто уже получил решение о депортации, МВД обещает «провести обновленное изучение сложившейся ситуации».

По словам председателя партии «Национальное объединение» Жордана Барделла, президент Макрон «хочет наказать сельскую местность», потому что подобное переселение принесет во французскую глубинку все проблемы, испытываемые Парижем, а именно отсутствие безопасности, коммунитаризм и изменение образа жизни.

«Что общего между мигрантом из Судана и жителем деревни в Крезе [департамент в центре Франции – прим.ред.]? Я не хочу, чтобы французские деревни выглядели как Сена-Сен-Дени или Порт-де-ля-Шапель [гетто в Парижском регионе – прим.ред.]. Сегодня, по всем опросам общественного мнения, французы не хотят дополнительной иммиграции», – заявил Барделла.

По мнению самого Макрона, подобное расселение приведет к лучшему распределению принимаемых иностранцев, в частности, в теряющих население сельских районах, где закрываются классы в школах и колледжах. Как считает французский лидер, условия в селах будут намного лучше, чем в густонаселенных районах Парижа, сконцентрировавших массовые экономические и социальные проблемы.