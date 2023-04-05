Россия и Саудовская Аравия нанесли тройной удар по Западу: Решение по нефти ошеломило Европу

Hефть неминуемо подорожает, и это усилит инфляцию в развитых странах Фото: REUTERS

К АМЕРИКЕ ЗАДОМ, К КИТАЮ ПЕРЕДОМ

Это вам не хук с отдачей, это реальный нокдаун! Всего несколько дней прошло с громкого заявления стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, и британская газета The Telegraph разразилась статьей обозревателя Мелиссы Лоуфорд. Журналистка, метко подбирая слова, предупреждает сильных мира сего о тех ударах, которые из-за этого посыплются на их головы.

Удар №1: нефть неминуемо подорожает, и это усилит инфляцию в развитых странах.

Удар №2: Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю.

Удар №3: Рост цен на нефть ослабит санкции против России, чьи доходы вырастут.

Теперь - чуть подробнее о событиях «вокруг ринга». Напомним, в минувшие выходные сразу несколько стран нефтедобывающего альянса ОПЕК+ объявили, что с мая и до конца года будут качать меньше нефти. Общий объем сокращения добычи - 1,65 млн баррелей в сутки. По мировым меркам это очень серьезные объемы. Основную часть взяли на себя Россия и Саудовская Аравия. Остальные участники урезались поменьше.

Нефтяные страны пошли на снижение, чтобы цена «черного золота» не упала слишком низко – ведь если какого-то товара (в данном случае нефти) на рынке становится меньше, его цена поднимается. Причем это уже случилось, причем даже добычу пока не сокращали – хватило одной только новости. И если в конце марта баррель стоил $71, то сейчас – больше $83. Так что никаких козней - только бизнес.

ПОТОЛОК БЕЗ ТОЛКА

Поднять цену – лишь одна из целей сокращения добычи. Есть и другая: показать зубы.

- Судя по первой реакции рынков, решение сократить добычу многих ошеломило, - прокомментировал в эфире радио «КП» Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ. – Сокращая добычу, страны ОПЕК+ демонстрируют, что они не согласны с теми ограничительными мерами, которые принимаются в отношении России. Саудовская Аравия прекрасно понимает, что «тренировка» на России означает, что затем США и Евросоюз вполне могут применять абсолютно нерыночные меры в отношении других производителей. И их это не устраивает.

Ограничения, о которых говорит эксперт – это потолок цен на российскую нефть. Большая Семерка, Евросоюз и Австралия установили его 5 декабря. Теперь компаниям из этих стран запрещено перевозить и страховать российскую нефть, если она продается дороже $60 за баррель.

- И эти страны набираются наглости говорить, что они рыночники, а ОПЕК+ - страшный картель, который использует нерыночные способы?! – негодует эксперт. – Действия ОПЕК+ абсолютно адекватны нынешней ситуации. И вообще ОПЕК+ довольно эффективно и гибко реагирует на эту ситуацию. Если (западные страны, - Ред.) начали играть на снижение цены - получите в ответ игру на повышение.

Ну ок, вырастет цена, а нам-то что с того, ведь для нас установили потолок? – спросит внимательный читатель. Отвечаем: далеко не вся российская нефть продается дешевле $60 за баррель. Уже давно не секрет, что сейчас большие объемы российской нефти перевозят танкеры, которые не подчиняются западным странам и их санкциям. И с их помощью нефть можно спокойно продавать по рыночной цене.

Которая, пока писалась эта статья, выросла еще на 2 доллара за баррель.