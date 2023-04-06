Пятый канал провел масштабную презентацию с участием звезд российского кино

Эксперты Национального рекламного альянса и сейл-хаус «ЭВЕРЕСТ» попробовали себя в качестве ведущих новостей, корреспондентов и режиссеров на Пятом канале. В понедельник и в среду представители рекламной индустрии побывали с экскурсией в офисе канала и познакомились с контентом и возможностями одного из популярных в стране федеральных вещателей.

Шалимов Юрий Юрьевич, генеральный директор Пятого канала:

- Мы впервые принимаем гостей в нашем новом доме. Для нас это историческое событие и важный шаг. Пятый – это канал с богатой историей. Мы являемся правопреемником Ленинградского телевидения, которое стояло у истоков. Именно здесь в 1938 году началось первое вещание, начали транслироваться первые передачи. Здесь создавались программы, аналогов которым не было. Мы гордимся своими корнями. Накопленный опыт позволяет нам реализовывать любые форматы и делать уникальные предложения каждому селлеру. Мы динамичная, современная компания и уверенно смотрим в будущее!

Более 100 представителей Национального рекламного альянса и сейл-хаус «ЭВЕРЕСТ» встретились с руководством канала, познакомились с эфирными предложениями Пятого – сериалами и программами.

Ольга Кумпекова, руководитель по работе с ключевыми клиентами «Национального рекламного альянса»:

- Для меня настоящим открытием стало такое количество сериалов в библиотеке Пятого канала. Особо импонирует формат этих историй – каждая серия того или иного продукта – отдельный полноценный фильм со своим сюжетом, развитием, развязкой. Это очень удобно для зрителя.

Многие гости уже во время демонстрации какого-либо блока презентации принимали бизнес-решения.

Константин Фролов, руководитель по пресейлу и консолидированным продажам:

- Проведение подобных мероприятий для селлеров помогает восполнить пробелы в знаниях и цифрах, лучше понять характер и аудиторию телеканала. Необычный и впечатляющий формат встреч, профессиональная команда, которая с любовью относится к своему делу и предлагает рынку сильный продукт.

На самом деле Пятый канал предложил своим гостям попробовать себя в разных телевизионных специальностях и посетить ключевые подразделения канала: аппаратные и студии новостей.

Сотрудники Пятого канала рассказывали о принципах работы редактора суфлера, режиссера аппаратной, корреспондента и диктора. Полученные знания все гости смогли применить на практике: подавать тексты на суфлер, регулировать их скорость, координировать вывод изображений на экраны.

Александра Жукова, менеджер по ведению ключевых клиентов департамента прямых продаж «Национального рекламного альянса»:

- Быть режиссером в аппаратной – это очень здорово! Нажимаешь кнопку и командуешь: «Зайдите в пятую студию». А еще приятно было, что во время всех этих проб нас так тепло поддерживали сотрудники Пятого канала, искренне восхищались, что у кого-то получилось с первого дубля, поддерживали нас!

Ведущий информационно-аналитической программы «Известия. Главное» проводил мастер-классы и раскрывал секреты своей профессии. Гости стали соведущими информационных выпусков на несколько минут. Для многих стало сюрпризом, что компанию им в студии составили актеры сериалов Пятого канала Анна Снаткина и Гоша Куценко. Гоша не просто мастерски зачитывал свою часть текста, но и поддерживал своих партнеров добрыми шутками и делал фото на память.

Исполнительница главной роли детектива «Барс» Анна Снаткина на примере детективов Пятого канала рассказала какими бывают сериалы: процедурал, горизонтальный, вертикальный, вертикально-горизонтальный. Каждый нашел для себя максимально подходящий формат.

Антон, Савельев, директор департамента спонсорства и трансмедийных проектов, сейл-хаус «ЭВЕРЕСТ»:

- Все телевизионные каналы измеряют свои достижения долями и рейтингами. Эти результаты, безусловно, значимы для рекламодателей при выборе площадки для размещения. «Пятый» за последние несколько лет сделал серьезный шаг в развитии собственного производства и в настоящее время предлагает своему зрителю уникальный контент. Для нас, как для селлера, важно не только оперировать цифрами, но и чувствовать продукт, который мы предлагаем. Именно поэтому мы организовали экскурсию на канал для наших менеджеров в формате, который дает возможность не только ознакомиться со статистикой, но и проникнуться духом «Пятого», понять, за что его любят и смотрят миллионы телезрителей.

В завершении визита на Пятый канал самые смелые попробовали себя в качестве интервьюера и задали вопросы друг другу, актрисе Анне Снаткиной и ведущей новостного выпуска «Известия» Ирине Петровой.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала:

- По итогам 2022 года Пятый канал превысил свои предыдущие аудиторные достижения в том числе и за счет контента собственного производства. А первый квартал 2023 года самый успешный за всю историю канала! Мы уделяем большое внимание нашей детективной линейке. В минувшем году в эфир вышло порядка 500 премьерных серий, запущено в производство более 600 новых эпизода. У каждого сериала свои герои, с разными судьбами и характерами. Но все наши детективы объединяет одна главная идея – добро всегда побеждает.

По итогам 2022 года собственное сериальное производство Пятого составило более 500 премьерных эпизодов уже полюбившихся зрителям детективов и несколько новинок четырехсерийного формата. В декабре стартовала документально-познавательная программа «Знание-сила!», в которой эксперты рассказывают о новых товарах и услугах и проверяют их потенциальную пользу. Кроме того, на канале уже год выходит цикл документальных программ «Они потрясли мир» о самых знаменитых людях и их невероятных историях любви. По пятницам в вечернем прайме программа «Светская хроника» рассказывает о самых интересных новостях из жизни звезд.