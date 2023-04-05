Резиденцию канадского премьера захватили мертвые мыши

Официальная резиденция канадского премьера «Сассекс 24» закрыта на неопределенный срок. Специальная комиссия утверждает, что в ней просто небезопасно находиться. Фото: REUTERS

Официальная резиденция канадского премьера «Сассекс 24» закрыта на неопределенный срок. Специальная комиссия утверждает, что в ней просто небезопасно находиться. Один из наиболее символически и политически значимых объектов Канады переполнен останками и экскрементами мышей и требует капитального ремонта.

Четырехэтажный особняк XIX века стоит в живописном месте на скале над рекой Оттава и с 1951 года служит официальной резиденцией канадских руководителей. Сейчас все 35 комнат элитного жилища пустуют. Нынешний премьер-министр Джастин Трюдо провел в «Сассекс 24» часть своего детства, когда Канадой руководил его отец, но, вступив в должность в 2015 году, Трюдо-младший не захотел возвращаться в особняк из-за его аварийного состояния.

Десятилетия небрежного отношения к историческому наследию привели к тому, что резиденция признана непригодной для жизни: здание захвачено плесенью, сантехника и проводка неисправны, а разваливающиеся стены и перекрытия заполнены разлагающимися останками грызунов, выделяющими опасные пары.

Однако эти проблемы появились не вчера, а копились десятилетиями. Еще Жан Кретьен, премьер-министр Канады с 1993 по 2003 год, демонстрировал журналистам ведра для дождевой воды под протекающей крышей особняка. Несмотря на увядание «Сассекс 24», канадские руководители не спешили тратить деньги на капитальный ремонт, боясь обвинений в расточительстве. Теперь на реставрацию требуется порядка 30 млн долларов. Помимо этого, даже пустуя, особняк требует оплаты заоблачных счетов за коммуналку - порядка 6000 долларов в месяц.

Казус в том, что, по данным соцопроса, большинство канадцев готовы раскошелиться, учитывая символическую значимость объекта, но Трюдо пока не решается на реставрацию здания.«Представьте, что Белый дом или Елисейский дворец разваливаются. Это посылает сигнал, что вы даже не можете позаботиться о собственном доме!» - негодует архитектор Лиетт Фортин, работавшая в комиссии, отвечающей за сохранность резиденции.