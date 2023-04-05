Сеймур Херш разоблачил ложь ЦРУ: Вашингтон использовал СМИ для отвлечения внимания

Aмериканский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Яхта «Андромеда» в последние недели активно бороздит новостные просторы. Это арендованное судно западные СМИ, ведущие собственные расследования диверсии на газопроводах «Северный поток», заподозрили в причастности к взрывам.

В качестве доказательств они приводили разнообразные ссылки на собственные источники в спецслужбах, а также в Генпрокуратуре ФРГ. Но никто из них и не удосужился предположить – а кому и зачем «Андромеда» могла понадобиться как в качестве главного транспортного средства злоумышленников, так и в качестве возможной отвлекающей цели.

Свое мнение высказал известный американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опубликовавший сегодня очередную порцию собранной им по крупицам информации, связанной с подрывом «Северных потоков».

- ЦРУ США постоянно проводит тайные операции по всему миру. Легенда прикрытия должна быть. На случай, если дела пойдут плохо, как это нередко бывает. – прямо указывает Херш на заказчика диверсии в начале статьи.

Расследования The New York Times и ряда немецких изданий Херш называет легендами прикрытия, которые ЦРУ попыталось вбросить в информпространство сразу после того, как он опубликовал ставшие нашумевшими первые итоги собственного расследования, прямо указывающие на причастность нынешней администрации Белого дома к подрыву газопроводных труб.

Херш напомнил, что его публикация разошлась по всему миру, но американские СМИ ее проигнорировали, а «администрация Байдена стала зоной, свободной от вообще каких-либо упоминаний о «Северных потоках».

Но вдруг «всплыла» «Андромеда». Сначала в The Times, а затем в немецкой Die Zeit. Эта яхта якобы была арендована в Польше, у компании, принадлежащей двум украинцам, она находилась в районе взрыва и была возвращена компании-владельцу со следами взрывчатки.

- Автор репортажа в Die Zelt, опытный журналист Хольгер Старк, которого я знаю, связался со мной… Он сказал, что у него отличные источники в федеральной полиции ФРГ, и он пишет о том, ориентируясь на информацию, полученную от них, а не на указания разведок… Но ведь речь идет о признании фактов, которые изначально следовало подвергнуть сомнению. – настаивает Херш. – Я не стал спрашивать Старка – почему он не задался вопросом о том – как случилось так, что аналогичное утверждение [о причастности украинцев] было опубликовано американской газетой.

И подводит промежуточный итог:

- Хитрость хорошей пропагандисткой операции заключается в том, чтобы предоставить мишеням (в данном случае, западным СМИ) то, что они хотят услышать. Один из экспертов разведсообщества сформулировал это так: «Когда вы проводите такую операцию, как подрыв трубопроводов, то необходимо спланировать и контроперацию – отвлекающий манер, в котором есть элемент реальности. И сделать это нужно максимально подробно, чтобы в эту версию поверили… Цель ЦРУ в деле о трубопроводах состояла в том, чтобы создать настолько хорошую пародию, чтобы пресса поверила ей».

Автор приводит доводы, услышанные им от эксперта: просто так, да еще и с поддельным паспортом морскую яхту в Европе невозможно арендовать; на ней невозможно выйти в море без сертифицированного капитана; найти под водой трубы газопровода без специальных карт невозможно, их маршрут не указан на обычных картах; погружаясь с 49-футовой «Андромеды» одному дайверу понадобится года четыре, чтобы обследовать только одну квадратную милю в поисках подводной трубы.

Херш уверен: «Попытки превратить вымысел в правду будут продолжаться вечно. «Андромеда» заменила в прессе снежного человека… В мире профессиональных аналитиков и оперативников разведки все делают однозначный вывод – ЦРУ состряпало еще и контроперацию».