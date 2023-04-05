Истинная причина украинского кризиса и взрывы на "Северных потоках": главное из заявлений Владимира Путина на встрече с иностранными послами

B этом году президенту предстояло принять грамоты у послов США и ЕС, а с этими странами у нас сами понимаете какие отношения Фото: REUTERS

Вручение посольских верительных грамот – одна из самых запротоколированных дипломатических процедур. Во-первых, она совершенно обязательна. Даже в ковидный 2020-й Владимир Путин (когда все его контакты сократили до абсолютного минимума) лично встречался с послами. Во-вторых, на церемонии не принято делать громких заявлений. Это не коллегия МИД или послание Федеральному собранию, чтобы менять внешнеполитический курс страны.

Но в этом году президенту предстояло принять грамоты у послов США и ЕС, а с этими странами у нас сами понимаете какие отношения. Многие ждали, что глава страны не ограничится формальными словами. И он не ограничился…

- Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному продуктивному взаимодействию государств, - с сожалением резюмировал Владимир Владимирович.

Тут же президент добавил, что в Москве рады будут изменить это положение. Он пообещал поддержку всем проектам по развитию сотрудничества.

- Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было, - подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил, что у России есть уникальный опыт «сосуществования различных народов». И вот он помогает нам поддерживать глобальный баланс и бороться за многополярность.

После вступительной речи глава государства вкратце описал наши дипломатические отношения со странами, чьи послы вручали грамоты.

ДАНИЯ

Обращаясь к датскому послу, Владимир Владимирович напомнил, что нашим официальным отношениям уже 530 лет. И даже жена Александра III была датчанкой.

- Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсиях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Мы надеемся, что датская сторона поддержит наши предложения об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося, - заявил Путин.

Вообще, Копенгаген уже отказал нам в проведении расследования. Но то, что президент еще раз напомнил об этом, говорит об оставшейся у дипломатов надежде.

США

А вот речь к американскому послу получилась совершенно нетипичной. Глава страны прямо раскритиковал политику Вашингтона.

- Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня об использовании США в своей внешней политике таких инструментов как поддержка «цветных» революций. Поддержка госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой вклад в деградацию российско-американских отношений, - заявил Владимир Владимирович.

Он отметил стремление Москвы к равенству в отношениях и уважению суверенитета.

ЕВРОСОЮЗ

Путин признал: отношения с ЕС в последние годы сильно «деградировали».

- Оставив в стороне свою основную, изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией – именно инициировал противостояние с нашей страной. Но мы всё-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает, - заявил российский лидер.

КАКИЕ ЕЩЕ СТРАНЫ ПЕРЕДАЛИ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ

* Абхазия

* Бруней

* Гвинея

* Гондурас

* Зимбабве

* Ирак

* Камбоджа

* Мексика

* Норвегия

* Оман

* Парагвай

* Северная Македония

* Сирия

* Экваториальная Гвинея