«Это жизнь»: Пиар-директор рассказала, из-за чего раздуло МакSим

Некогда худенькую певицу теперь не узнать. Фото: кадр видео.

Поклонники продолжают обсуждать скандальные концерты МакSим в Сочи и в Твери. Певица вышла на сцену, шатаясь, и едва шептала в микрофон. Закончить выступление артистка так и не смогла. А потом и вовсе объявила, что откладывает гастрольный тур из-за состояния здоровья.

Многих потрясло то, как изменилась Марина Абросимова (настоящее имя звезды). Из тростиночки, какой она была еще совсем недавно, певица превратилась в пышнотелую матрону. Скрыть выпирающий живот не смогло даже свободное платье, в котором 39-летняя артистка вышла на сцену. «Из-за чего ее так раздуло?» - гадают пользователи Сети. Неудивительно, что многие решили: МакSим ждет ребенка.

Эту версию поспешила опровергнуть пиар-директор звезды Яна Богушевская. Она рассказала, из-за чего МакSим так изменилась.

«Марина не беременна, как и любой человек, она может набрать вес, это жизнь. Поэтому прошу отнестись с пониманием и не множить различные версии», - сообщила Богушевская порталу Woman.ru.

В прошлом году (слева) МакSим выглядела худой и подтянутой. Сейчас (справа) она заметно поправилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама МакSим рассказала поклонникам, что сейчас проходит курс терапии.

«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, не совместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Спасибо большое за вашу поддержку, я все это вижу и в какой-то степени благодаря вам было принято решение перенести даты. Что касается непониманий в моем коллективе, то все мы взрослые люди и, надеюсь, решим вопрос в диалоге, а не при помощи постов в соцсетях», - написала МакSим на своей странице.

От чего она лечится, артистка не уточнила. Впрочем, все не так просто. Вероятнее всего, по поводу курса лечения звезда просто лукавит. На днях папарацци сняли ее в одном из московских баров. В разгар рабочего дня МакSим сидела за столиком в полном одиночестве и курила кальян. А потом налила себе в стакан со льдом горячительный напиток из бутылки, которую принес ее водитель.

Поклонники переживают за свою любимицу, ведь артистка уже говорила, что лечилась от алкогольной зависимости и даже чуть не умерла в реанимации. Певица пристрастилась к спиртному из-за неудач в личной жизни.

В 2021 году МакSим перенесла тяжелую форму ковида, артистка почти месяц находилась в медикаментозной коме. Когда она буквально вернулась с того света, многие вздохнули с облегчением и решили, что проблемы Марины с алкоголем остались позади. Но, видимо, артистка снова сорвалась.