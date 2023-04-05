В Госдуме выступили за включение пункта о запрете вейпов в законопроект о регулировании рынка табака Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Госдуме хотят полностью запретить вейпы. Депутаты рассказали, что получают немало писем от родителей с просьбой запретить электронные сигареты. Мало того, что некоторые недобросовестные магазины продают эти устройства детям, так еще и вейпы встречаются некачественные и могут взорваться в руке или во рту. Россияне это решение депутатов полностью поддержали, за запрет высказали 67% опрошенных. Об этом говорят результаты исследования сайта KP.RU.

Более того еще 12% заявили, что хотели бы, чтобы в России вообще запретили все табачные изделия. Никакой пользы от них, только подрывают здоровье граждан, да еще и раздражают тех, кто пытается вести здоровый образ жизни.

«Сигареты – зло. У нас в ванной табачная вонь от соседей, которые у себя там курят и по шахте несет. А другой сосед выходит в подъезд к лифтам и там смолит, вонь на этаже такая, что выходя на улицу, жильцы сами пахнут отвратительным запахом курящего», - ругается участница опроса.

«Хватит травить молодежь всякой гадостью!», - вторит другая.

Однако остальные россияне считают, что нужно не полностью запрещать продажу электронных сигарет, а лишь ужесточить меры контроля. К примеру, 10% предлагают строго наказывать магазины и самих продавцов за продажу вейпа несовершеннолетним. Еще 5% предлагают ограничить продажу электронных сигарет специальными киосками, сделать их малодоступными, чтобы подростки, заходя за перекусом в магазин, не имели возможности здесь же купить и вейп.

«Запреты всегда действовали с точностью наоборот, особенно на молодежь. Надо просто ограничить время и места продаж, требовать паспорт. Малолетки отсеются, да и люди постарше иногда поленятся идти покупать», - рассуждает респондентка.

Каждый десятый россиянин хочет, чтобы в стране запретили все табачные изделия

А вот 2% считают, что все проблемы можно решить поднятием цен. Если вейпы будут стоит дороже, то у подростков просто не будет хватать на них карманных денег. Да и многим взрослым придется отказаться от дурной привычки, уверены участники опроса.

И только 3% россиян считают, что все нужно оставить, как есть. И если кого-то из родителей беспокоит, что их дети курят вейп, то это они сами должны лучше следить за своим ребенком, а не лишать все общество табачных изделий.

Оставшийся 1% россиян признались, что не знают, как лучше поступить в этой ситуации.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 12,3 тысячи человек.