Знают ли дети о детских СМИ?

СППИ ГИПП проводит исследование, чтобы понять, знают ли дети и их родители о периодических печатных изданиях, созданных для детей и юношества Фото: Shutterstock

Каждый год Российская государственная детская библиотека (РГДБ) и сеть детских библиотек по всей России проводят исследования семейного и детского чтения, преимущественно среди своих посетителей, о результатах которых рассказывается на проводимых в РГДБ ежегодных Научно-практических лабораториях «Изучаем чтение: форматы и практики». СППИ ГИПП всегда принимает участие в работе этих лабораторий и изучение чтения считает важной государственной задачей. Однако традиционно, говоря о чтении, библиотекари имеют в виду только лишь книги, детская пресса практически не упоминается в опросах. Например, вариант ответа «Читаю книги» на вопрос о проведении детьми свободного времени есть, а «Читаю журналы» – нет.

СППИ ГИПП считает, что упоминание в опросах респондентов только книг не совсем корректно. По этой причине было принято решение провести свое собственное исследование, чтобы понять, знают ли дети и их родители о периодических печатных изданиях, созданных для детей и юношества? Покупают или выписывают ли детям детские издания? Можно ли найти детскую прессу в школьных библиотеках (ведь газеты и журналы могут быть хорошими помощниками, как детям в учебе, так и учителям в изложении материала)? Что хотят видеть на страницах детских изданий дети и родители? И хотят ли они получать новости о детских периодических изданиях? На эти и другие вопросы исследования уже ответили дети разных возрастов и их родители в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Пензе, Белгороде, Иркутске, в городах Московской, Свердловской, Челябинской областей, а также в Донецкой Народной Республике.

Исследование продолжается! Результаты лягут в основу предложений СППИ ГИПП и родительского сообщества по поддержке детских СМИ и чтения. Присоединяйтесь!

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