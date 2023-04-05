Россия поставила рекорд по производству алкоголя: эксперт назвал самый популярный напиток в стране

80% выпущенного в России алкоголя - пивная продукция. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

ГРАДУС РАСТЕТ

Ровно 68 литров выпивки на каждого жителя страны, включая младенцев, язвенников и радикальных сыроедов, выпустили в России за прошлый год. Иными словами, производство спиртного в России в 2022-м превысило 10 млрд литров - впервые в истории. Это на 2,2% выше, чем годом ранее. Такие цифры озвучил руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

Других интересных подробностей Алешин не привел. Помочь нам разобраться в тонкостях этого рекорда согласился руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, 80% выпущенного в России алкоголя - пивная продукция (пиво и пивные напитки вроде пенного с добавлением вишневого сока). При этом доля иностранного пива в наших магазинах упала с 5% до 2% - импортозаместители подсуетились. Если взять что покрепче, то растет выпуск отечественных дорогих вин. Производство виски и джина в стране увеличилось на 30%.

- Рост производства всегда приятен и в первую очередь государству. Ведь это дополнительные платежи в виде акцизов в бюджет, - говорит Вадим Дробиз.

Действительно, по данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году акцизные сборы превысили 444 млрд рублей - это на 39 млрд больше, чем в 2021-м.

При таких цифрах (и таких событиях, творящихся вокруг) неудивительно, что пить мы тоже стали больше. Но не сильно - как говорится, по чуть-чуть.

- Потребление алкоголя в прошлом году выросло всего на 3,5%. Хотя наше общество фактически находится в социально-экономическом и психологическом кризисе. В такие периоды в Европе, например, потребление вырастает на 5%, - продолжает Вадим Дробиз.

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Что еще, кроме политэкономических потрясений, повлияло на рост производства? По словам эксперта, потребителей алкоголя в России в прошлом году стало больше. Да, часть мобилизованы, часть уехали из страны, но львиная доля представителей среднего класса «осела» дома.

- На 85% сократились зарубежные поездки. А это значит, те, кто раньше привозил импортный алкоголь, не имеют такой возможности и вынуждены были перейти на отечественный, - объясняет Дробиз. - Правда, в этом году тенденция поменяется.

И дело не в том, что мы станем чаще ездить в отпуск за границу. Не станем (к сожалению), причина в другом. По словам главы Росалкогольрегулирования, в 2022 году импорт алкогольной продукции заметно снизился. Основное падение было в первой половине года. Но к четвертому кварталу заработал параллельный импорт и иностранная продукция (главным образом вина и ликеры) потекли к нам рекой. Дабы не перегружать склады, нашим виноделам даже пришлось сокращать производство.

- Сейчас импортного алкоголя в магазинах хватает, так что любители этой продукции уже возвращаются к привычным брендам, - говорит Дробиз.

В целом, рынок спиртосодержащей продукции в России не сильно изменился, несмотря на санкции и связанные с ними передряги. Пропорции, по оценке экспертов, такие: 15% - импорт, остальное - наше.