Четыре Александра под музыку Свиридова: в Московской консерватории открылась уникальная выставка

Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. Фото: Александр Щербак/ТАСС

На третьем этаже Малого зала Московской консерватории имени Чайковского царил Свиридов. И Брамс. Звуки скрипки, виолончели, рояля были созвучны тому, что представляли в центре Москвы устроители передвижной стендовой выставки «Святой благоверный князь Александр Невский — небесный покровитель русских императоров».

Ее создали Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Институт всеобщей истории Российской академии наук. Порыв поддержали Минкульт РФ и Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Выставка в честь 800-летия князя, отбившего нашествия псов-рыцарей и нашедшего общий язык с Ордой, ранее прошла в Московской, Брянской, Тульской и Свердловской областях. В регионах-участниках федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут».

Андрей Миланович рассказывает о малоизвестных фактах из жизни трех российских императоров Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

И с февраля 2023-го она экспонируется на площадках ведущих московских вузов.

Сначала - в Московском государственном институте международных отношений. А с 5 апреля — в Московской консерватории, ( а далее ее ожидают в Московском архитектурном институте- МАРХИ).

Вот что сказал ректор консерватории, Александр Соколов:

- Сегодняшняя выставка совершенно особенная. Нам показалось очень интересным вот этот посыл: Александр Невский как небесный покровитель трех императоров Александров. А еще он покровитель русских дипломатов. Интересная связь…

Ректор, порадовавшись за публику, которая будет приходит в консерваторию на концерты и сможет в антрактах и после представлений посетить экспозицию, с гордостью сообщил о многолетнем сотрудничестве с Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Часть экспозиции Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Глава наблюдательного совета Фонда Анна Громова была взволнована.

- Мы искали какой-то особый ракурс. И нашли: Александр Невский как небесный покровитель трех российских императоров, трех Александров. И покровитель России.

Она напомнила, что Александр Невский занимал особое место в жизни императорского дома Романовых.

- Его не просто почитали — к нему обращались за заступничеством. И за советом во всех сложных государственных делах, - сказала Громова, - Учреждали богадельни, дома престарелых, детские приюты его имени. Строили храмы по всей империи и за рубежом. На выставке представлен миссионерский путь российских императоров от Александра Первого до Александра Третьего. Ранее эту выставку посетили более 30 тысяч человек в разных регионах.

Проводивший первую экскурсию по только что открывшейся экспозиции директор просветительского центра «Усово-Спасское» Андрей Миланович рассказал и о спорных моментах в биографии самого Александра Невского (например, связанных с датой его рождения), и об исторических легендах и мифах, сопровождавших трех российских императоров 19 века с именем Александр, которым Святой благоверный князь покровительствовал с небес.

Ну и напомнил об историческом факте, который неплохо было бы помнить нынешним правителям Европы, у которых с исторической память в последнее время нелады.

Участники трио Московской консерватории с немалым интересом внимали первой экскурсии Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

- Фридрих Первый на коленях благодарил Александра Первого за спасение Пруссии, - сообщил Андрей Миланович, - И тогда же русскими войсками, победившими Наполеона была спасена и австрийская монархия. Именно в то время солдатам нашим гвардейских полков на прусских землях выдали кресты, которыми прежде награждали лишь генералов и фельдмаршалов…

Россия помнит про свои кресты и продолжает нести общий крест.