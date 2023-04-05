РЕН ТВ в марте и первом квартале 2023 года показал лучшие результаты в своей истории

Прошедший март доказал устойчивость и дальнейшее развитие тренда на усиление позиций телеканала РЕН ТВ. Первый квартал 2023 года стал самым успешным за всю историю телеканала по совокупности рекордных результатов, полученных в январе, феврале и марте, который также стал лучшим месяцем в истории РЕН ТВ.

Доля РЕН ТВ в своей целевой аудитории «все 25-54» в марте выросла до 7,1%, закрепив РЕН ТВ на позиции №3 среди всех федеральных каналов. В мужской аудитории в марте телеканал увеличил долю до 9,7% и стал №1 среди зрителей мужчин по итогам месяца.

Итоговая доля РЕН ТВ в 1 квартале 2023 года составила в аудитории «Все 25-54» - 6,9%, в мужской аудитории – 9,3%, поставив в обеих аудиториях абсолютный квартальный рекорд! В молодой и наиболее деловой и активной аудитории 10-45 канал также добился рекордных показателей за всю историю, получив в марте долю в 6,6%, а по итогам квартала 6,3%.

Резкий рост показали в марте новостные и информационно – аналитические программы РЕН ТВ, которые также на протяжении трех месяцев устанавливают долевые рекорды в этом сегменте. Март обновил рекордные цифры, достигнутые в январе и феврале, с долей 8,6% в целевой аудитории «все 25-54» и укрепил позиции РЕН ТВ в топ-3 среди федеральных каналов. В мужской аудитории «25-54» РЕН ТВ занимает позицию №2 с долей 11,5%, а среди мужчин «25-49» – позицию №1, еще раз подтверждая тезис, что РЕН ТВ привлекает самых молодых зрителей новостей среди всех каналов мультиплексов.

Показатели линейки собственных программ в выходные дни, частично заместившей закупной контент, доказывают правильность стратегии канала по последовательному увеличению собственного производства.

В программной сетке воскресенья в утренние и дневные часы, где кинопоказ был заменен новой сеткой вещания, аудиторные доли в слоте выросли в период с сентября 2022 года по март 2023 года на 0,9 – 1,5 п.п. по сравнению с весенне-летним сезоном 2022 года в целевой и мужской аудиториях соответственно. В целевой аудитории РЕН ТВ в марте является лидером в слоте собственных программ с 5 до 12-30, а в мужской аудитории – на протяжении всего дня с большим отрывом от конкурентов. Самыми популярными у зрителей стали «Самая народная программа» и «Знаете ли вы, что?». По итогам квартала по воскресеньям РЕН ТВ является лидером в слоте собственных программ с 5 до 12-30 как в целевой, так и в мужской аудитории.

По субботам в 1-ом квартале канал стал абсолютным лидером в целевой аудитории «25-54» в слоте от 5 до 18 часов, который полностью сформирован программами производства РЕН ТВ. Самыми рейтинговыми программами традиционно стали «Минтранс», «Совбез» и «Документальный спецпроект». В мужской аудитории по субботам РЕН ТВ не имеет конкурентов, устойчиво занимая позицию №1.

В целом по выходным дням РЕН ТВ в течение 1-ого квартала является безоговорочным лидером в мужской аудитории, в целевой аудитории «25-54» входит в топ-3 российских каналов.