«Охренела»: Кучера напал на Пугачеву, назвавшую россиян «холопами и рабами»

Алла Пугачева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева переехала из России в Израиль сразу после начала спецоперации на Украине. С тех пор певица сказала немало обидных слов в адрес своих оставшихся на родине поклонников. Одно из таких заявлений прокомментировал телеведущий Оскар Кучера. Он признался, что Пугачева обидела его лично своими словами о «холопах и рабах». Телеведущий воспринял высказывания 73-летней артистки на свой счет.

«Для меня Пугачева перестала существовать вообще. И не потому, что она уехала, не потому, что жена Галкина (признан в России иноагентом – Ред.), а потому, что, уезжая, так хлопнула дверью, что обидела меня лично, назвав рабом. Как она сказала? Я сейчас не помню… «Раньше пела для плебеев… а теперь для рабов». Ну, как бы смысл таков», — высказался Кучера.

Телеведущий упрекнул певицу в неблагодарности. В свое время артистка заработала состояние, и деньги ей приносили российские поклонники, от которых она в итоге отвернулась.

«Она на какие деньги-то все эти замки свои построила? И никто не против замков, я только „за“, чем больше их, тем лучше, красивее страна будет, но на какие деньги? Она не воровала же, ей люди несли эти деньги. Рублем голосовали на ее концертах, ее пластинки покупали, за ее песни в Интернете платили. Это же все туда капало», - подчеркнул телеведущий.

Оскар Кучера с Лерой Кудрявцевой в ток-шоу "Звезды сошлись". Фото: соцсети.

Кучера настолько возмущен поведением Аллы Борисовны, что предлагает лишить ее отчислений от авторских прав на песни, которые артистка получает до сих пор.

«Я бы раз и навсегда сейчас остановил бы РАО с ней, вообще, чтобы никаких выплат больше не было, просто не было после того, что она сказала. Ты охренела? Ну просто у меня нет слов, я клянусь, у меня нет слов в отношении человека Пугачевой. Как так можно было? И она же не глупая», - негодует телеведущий.

Впрочем, высказывания певицы не идут ни в какое сравнение с плоскими шутками, которыми сыплет со сцены ее муж Максим Галкин. Недавно исчерпавший темы для выступлений комик решил пнуть своих бывших коллег по российскому шоу-бизнесу. На одном из концертов шоумен попытался высмеять поддержавших спецоперацию Григория Лепса, Надежду Бабкину, Ларису Долину и Олега Газманова, указав на их возраст. Шоумен назвал их «кооперативом «Судорога». При этом юморист наотрез отказался считать себя эйджистом.

В ответ телеведущий Сергей Соловьёв в программе «Соловьев Live» напомнил Галкину, что он моложе своей жены Аллы Пугачёвой почти на 30 лет.

«Галкин, который высмеивает возраст артистов, вежливо говоря, моложе, чем его жена – и ему в голову ничего не приходит!» - отметил телеведущий.