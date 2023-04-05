На вокальном конкурсе «Звезда» за 1 миллион рублей поборются артисты из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Некоторые — инкогнито

Фото телеканала "Звезда"

Любимый публикой вокальный конкурс «Новая звезда» возвращается в эфир. Создатели проекта решили освежить формат и внесли изменения в правила и даже название. Из него исчезло первое слово.

— Мы приняли решение изменить название проекта, ведь уровень и мастерство участников за последние годы значительно выросли, — пояснили продюсеры шоу. — Отныне наш проект называется Всероссийский вокальный конкурс «Звезда».

Фото телеканала "Звезда"

Регламент изменился так: теперь зрители смогут выразить поддержку любимчику, отдав голос на сайте Зазвезду.рф (он начинает работу 8 апреля — в день эфира). В финал попадут представители 16 регионов. Восемь — по решению членов жюри, а еще восьмерых выберут телезрители.

Фото телеканала "Звезда"

География проекта, как водится, обширнейшая: всего для участия в шоу отобрали 89 участников со всей России, в том числе и с новых территорий — из Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Что наложило отпечаток и на формат выступлений некоторых вокалисток. К примеру, певица из Херсонской области ради безопасности близких будет выступать под псевдонимом Джованна и инкогнито. Жюри и зрители увидят только силуэт и услышат голос артистки.

Фото телеканала "Звезда"

Оценивать конкурс будет авторитетное жюри: Зара, Юрий Николаев, Юлия Савичева, Роман Емельянов. Бессменный председатель жюри — композитор Максим Исаакович Дунаевский. Приглашенной судьей одного из выпусков станет певица Юта, посвящавшая бойцам в зоне СВО не одну песню. Ведущим конкурса станет Оскар Кучера.

Победитель проекта получит главный приз – 1 000 000 рублей. Грандиозный финал пройдет в две части в канун Дня России: 10 и 11 июня.

Шоу «Звезда», «Звезда», суббота, 22.30