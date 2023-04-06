Бандера с Петлюрой вращались в гробах как вентиляторы, обещая Зеленяку на гиляку Фото: REUTERS

Минус 22 беспилотника

Группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении вывела из строя до роты ВСУ, бронемашину, два автомобиля и гаубицу Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала полтора украинских взвода, две бронемашины и два пикапа. «Южная» группировка войск на Донецком направлении нанесла такие потери противнику: свыше 410 украинских бойцов и наёмников, два БТР, один танк, четыре бронемашины, два автомобиля и гаубица Д-30. Группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль, два пикапа и два склада боеприпасов в районах Новомихайловки в ДНР и в Гуляйполе Запорожской области. На Херсонском направленииустранены до 20 солдат противника, два автомобиля и самоходка «Акация». ВКС России в районе Селидово в ДНР сбили МиГ-29 воздушных сил незалежной. Средствами ПВО перехвачено 13 снарядов HIMARS и одна противорадиолокационная ракета «HARM». А также 22 украинских беспилотника. Без пилотов, без смысла, без цели.

Произведенный в Польше БПЛА упал у Запорожской АЭС

Украинский ударный беспилотник, сделанный в Польше, упал рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). И это несмотря на присутствие на ней экспертов МАГАТЭ. Вес аппарата, запущенного ВСУ, был свыше двух килограмм. По расположение обломков БПЛА может понять, что целью атаки была именно ЗАЭС. Это так они решают проблему создания демилитаризованной зоны вокруг атомной станции?

Сын Ротару требует за отель в Ялте 30 млн евро

Руслан Евдокименко, сын народной артистки СССР Софии Ротару, выставил на продажу отель «Вилла София» на набережной Ялты. Эту гостиницу в центре южной столицы Крыма Ротару переписала на единственного сына Руслана Евдокименко - ну и тот решил продать ценную недвижимость. Говорят о потенциальном покупателе, готовым выложить за гостиницу Ротару €9 млн (более 750 млн рублей). Однако сын певицы хочет получить € 30 млн (более 2,5 млрд рублей). Руслан не снижает цену, поскольку считает, что покупатель должен «платить за имя мамы». Кстати, дачу в Крыму, певица не намерена продавать, как и роскошную квартиру в Москве. А Евдокименко на имени мамы хочет въехать в рай? Жадность не одного фраера сгубила.

Зеленский в Варшаве грезит о конфедерации с Польшей

Президент незалежной провел в Варшаве переговоры с руководством соседней республики. Ряд польских экспертов полагали, что, поскольку украинский конфликт зашел в тупик и приближается момент, когда его придется урегулировать политическим путем, то Зеленского начнут подталкивать к переговорам с Москвой. Но сам украинский лидер рассуждал не о переговорах с Россией, а о стирании границ с Варшавой, и о создании украинско-польской конфдерации «после конфликта». Бандера с Петлюрой вращались в гробах как вентиляторы, обещая Зеленяку на гиляку.

Клинтон жалеет, что заставил Киев отказаться от ядерного оружия

Билл Клинтон, экс-президент США, на телеканале RTE заявил, что сожалеет о своем решении 1994 года заставить украинского лидера Кравчука отказаться от ядерного оружия. 42-й президент Штатов пожалел, что принудил Киев согласиться на отказ от своего ядерного оружия, когда был подписан Будапештский меморандум. Клинтон, рассуждая о нынешнем конфликте, сообщил: «Никто не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие». Лучше бы ты, Билл, продолжал играть на саксофоне и теребить Монику.

Пленных принуждали подписывать ложные протоколы

Украинские садисты в погонах заставляли наших военнопленных подписывать ложные протоколы и пустые листы бумаги. Возвращенные из плена бойцы из ДНР рассказали РИА Новости о таких фактах. Донбасский доброволец Алексей оказался в харьковском СИЗО после жестких пыток. Следователь заявил ему, что идет допрос свидетелей геноцида украинского населения и противоправных действий. Потом требовал подписывать какие-то листы, не давая их читать, некоторые листы были чистыми. Другого добровольца из ДНР, Руслана, попавшего в плен к украинским военным под Марьинкой, 7 сентября, после пыток привезли в здание СБУ. И потребовали подписаться, что его взяли в плен в Запорожской области, где совершались преступления против человечности. Другие освобожденные жаловались на побои, выбитые зубы, сломанные кости и издевательства в виде лишения сна на 10 дней и избиений с мусорным пакетом на голове. После чего их заставляли подписывать какие-то бумаги. Женевская конвенция? Нет, не слышали.

Контрнаступление ослабит ВСУ, полагают в США

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис полагает, что контрнаступление армии незалежной значительно ослабит ВСУ вне зависимости от результата. Дэвис считает: «Неудачное наступление может оставить украинские вооруженные силы в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. А успешное наступление может настолько ослабить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки». Американский офицер считает, что после того, как основные ударные силы ВСУ истощатся, для защиты страны не останется ничего, кроме войск нацгвардии. И резервов для пополнения также не будет. Пить боржоми будет поздно, останется сливать воду.

Берега Каховского водохранилища дополнительно защищают

Российские инженерные подразделения укрепляют линию обороны по берегам Каховского водохранилища. Рубежи оборудованы с учетом возможностей разных огневых средств, которые есть у противника. Линия обороны усилена дополнительными полосами невзрывных заграждений. Участки местности также оборудовали серьезно укрепленными блиндажами. А эти воины света, по словам советника Подоляки, собираются "Крым занять в ближайшие 5-6 месяцев". Им же мины да снаряды нипочем. У них где-то в пятой точке горячо.