Ирек Файзуллин: «Главное, чтобы люди чувствовали себя частью большой страны»

На этом фото запечатлен торжественный момент - Ирек Файзуллин вручает жительнице Мариуполя ключи от новой комфортной квартиры. Стройка на всех территориях новых регионов России идет ударными темпами.

В ближайшее время Правительство России планирует представить программы социально-экономического развития новых регионов. Куратором разработки и реализации программ выступает Минстрой России. «Комсомолка» поговорила с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным об основных планах по восстановлению инфраструктуры, льготной ипотеке, новых рабочих местах и свободной экономической зоне.

– Известно, что вы систематически совершаете поездки по новым (историческим) регионам РФ и собственными глазами видите те проблемы, которые необходимо в первую очередь решить в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Расскажите, что объединяет регионы в этом плане, а какие проблемы, наоборот, являются уникальными для какого-либо из регионов. Будут ли различаться подходы к решению задач от региона к региону? Можно ли сформулировать главную цель программ?

У нас есть одна большая общая задача — создать на территории этих четырех регионов все необходимые условия для нормальной жизни, чтобы было комфортное жилье, чтобы были школы и детские сады, поликлиники, культурные объекты, дороги, инфраструктура, чтобы была работа у людей, и территории развивались. Минстрой как куратор сейчас активно занимается интеграцией новых регионов в социально-экономическое пространство России. В этом вопросе очень важно синхронизировать различные направления, взаимоувязать действия и планы по восстановлению с перспективой дальнейших действий. Главной целью для нас здесь является доведение новых регионов до общероссийского уровня жизни, чтобы люди там чувствовали себя частью большой страны. Для этого по поручению Президента разработана программа социально-экономического развития новых регионов. Документ разрабатывался совместно с органами управления новых субъектов и на сегодняшний день находится в Правительстве РФ.

Что касается особенностей, то ключевой из них является сильный износ коммунальных сетей, который гораздо выше российского и составляет от 70 до 95 %. Из-за повышенного износа объектов водоснабжения происходит вторичное загрязнение воды при её транспортировке и подаче, поэтому задача восстановить коммунальную сферу сейчас является одной из основных. Работа в этом направлении ведется достаточно активно, и с начала проведения работ удалось восстановить 1365 объектов ЖКХ, из них 199 объектов водоснабжения. Кроме того, реализуется ряд значимых объектов, таких как строительство водовода из реки Дон в Донецкую Народную Республику, длина которого составит 194 километра, или восстановление магистрального водовода города Стаханов в ЛНР. Объект введен в эксплуатацию в 1931 году, и его износ составляет более 80 %.

– По какому плану будет решаться вопрос модернизации сферы ЖКХ в новых регионах? Есть ли различия между ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями в этом плане? Если да, то в чем?

Никаких различий в реализации плана модернизации сферы ЖКХ на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нет.

Для начала будут разработаны и утверждены региональные и муниципальные программы модернизации коммунальной инфраструктуры по методическим рекомендациям Минстроя России. Параллельно будут актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения. Также предстоит заключить соглашения между Минстроем и региональными органами местного самоуправления на предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.

– Какие цели ставятся по восстановлению и строительству жилья и объектов инфраструктуры в новых регионах на 2023 год и глобально до 2030 года? Каким образом новые регионы будут интегрированы в нацпроект «Жилье и городская среда»?

Новые регионы России уже стали самой большой стройкой страны. На текущий момент всего удалось восстановить порядка 8,5 тыс. объектов, из которых 3,9 тыс. при координации Минстроя России. Это 869 многоквартирных жилых домов, 748 км дорог и 16 мостов.

Данные показатели достигнуты благодаря совместной работе заинтересованных министерств и ведомств. В восстановлении задействовано 8 федеральных заказчиков, 74 подрядчика и 56 регионов. Всего на 2023 год планируется восстановить более 5,1 тыс. объектов. Всего в 2023 году планируется восстановить более 2 тыс. объектов, в том числе завершить ремонтно-восстановительные работы по более чем 1 млн. кв. метров социально значимых объектов, таких как больницы и поликлиники, вузы и колледжи, школы и детские сады, объекты культуры. Одновременно Минстрой России вместе с новыми регионами и шефствующими субъектами уже формирует планы работ на 2024-2025 годы. Уже разработаны мастер-планы, генеральные планы и проекты планировки территорий, входящих в состав новых регионов России, среди которых мастер-планы Мариуполя и Северодонецкой агломерации и генеральные планы городов Мариуполь, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк.

Для комфортной и безопасной жизни, работы и активного отдыха важны парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны. Такие пространства становятся местами притяжения, помогают формированию экономики новых регионов России и повышают уровень жизни в целом. Для достижения поставленных целей впервые ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут участвовать во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды, который является частью проекта «Жилье и городская среда». В конкурсе готовятся принять участие Мариуполь, Донецк, Луганск, Мелитополь, Бердянск, Приморск и другие города.

Минстрой России проводит работу по реализации в новых регионах федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Цель проекта — повышение качества воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.

– На каких условиях планируется реализовывать ипотечную программу для жителей?

По поручению Президента РФ на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с 1 января 2023 года начала действовать льготная ипотека для жителей новых регионов России.

Льготную ипотеку может взять гражданин Российской Федерации на строительство или приобретение жилых помещений как в новых субъектах РФ, так и на территории других российских регионов. Ставка по такой ипотеке не должна превышать 2% годовых, сумма кредита составляет не более 6 млн рублей, а первоначальный взнос не менее 10% от суммы кредита. Для первоначального взноса предусмотрена возможность использования материнского капитала. Здесь важно отметить, что ипотека предоставляется в российских рублях. Кроме того, кредитный договор должен быть заключен в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года, а если у заемщика есть жилищный сертификат, то до конца 2024 года.

– Какие стоят задачи по налаживанию сухопутного, морского сообщения между новыми регионами и всей Россией? Что уже удалось сделать в данном направлении? Каким образом новые регионы будут интегрированы в нацпроект «Безопасные и качественные дороги»?

В основе программ социально-экономического развития находится прежде всего комплексный подход, который учитывает полный спектр направлений, включая транспорт и дорожное строительство. Мастер-план Мариуполя включает в себя и перспективы развития основных транспортных узловых объектов, в том числе и морских портов.

Минстрой России совместно с Министерством транспорта Российской Федерации прорабатывает мероприятия по восстановлению портов Черного и Азовского морей, а также меры поддержки по развитию транспортной и логистической инфраструктур территорий, примыкающих к морским портам. Основной целью проработок является максимально быстрая интеграция новых регионов в транспортно-логистическую сеть России. Здесь надо отметить, что морской порт Мариуполя уже начали использовать для грузоперевозок с Ростовом-на-Дону, Таганрогом и Керчью.

– Каким образом планируется решать вопрос безработицы в новых регионах? Какие дальнейшие шаги по обеспечению населения новыми рабочими местами?

Большое значение в проведении восстановительных работ имеет участие местных жителей. Для того, чтобы они могли участвовать в работах, при поддержке Минстроя России на базе Мариупольского строительного профильного колледжа создан учебный центр «РосКапСтрой». Ключевая цель его создания — предоставить жителям новых регионов возможность получать качественное профильное образование и в дальнейшем работать на ведущих строительных площадках. Кроме того, в перспективе предусмотрено строительство и восстановление заводов и предприятий, аэропорта, мусороперерабатывающего завода и морских портов.

По данным Минэкономразвития, на март этого года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей статус субъектов малого и среднего предпринимательства получили почти 60 тыс. предприятий. Меры по поддержке предпринимателей еще всесторонне прорабатываются. Очень важно формировать условия для развития этих направлений и давать людям возможность, в том числе самим, создавать рабочие места и развивать экономику.

– Расскажите подробнее о законопроекте о создании свободной экономической зоны в новых регионах. В случае принятия закона, какие перспективы это откроет перед ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями?

Прорабатываются различные механизмы ускоренного социально-экономического развития и формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе это и вопрос создания в новых регионах свободной экономической зоны. Эта мера направлена на развитие бизнеса, привлечение частных инвестиций, и в целом улучшит качество жизни. Предусматриваются налоговые льготы для резидентов СЭЗ и действие процедур свободной таможенной зоны. Кроме того, будет установлен упрощенный порядок градостроительной деятельности и землепользования, что позволит сократить срок выхода застройщика на площадки.