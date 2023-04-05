Технологический суверенитет - это программа минимум. Стремиться надо к большему

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Концепция технологического суверенитета обретает все более осязаемые очертания, ее элементы уже внедряются в жизнь. Президент закрепил «технологическую ответственность» за вице-премьерами – это должно стать основой сотрудничества государства и бизнеса в разработке прорывных решений. В своем Послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал особый акцент на поддержке как научного блока, так и предпринимателей в высокотехнологичных отраслях.

Первые ростки технологического суверенитета уже есть, президент обратил внимание на них на недавней встрече с лидерами бизнеса. Удалось заместить не только продукцию АПК, но и выстроить производство в промышленности, машиностроении, медицине. Первые успехи, синергия работы государства, бизнеса и научного сообщества становятся основой формирования стратегии технологического суверенитета России.

4 апреля состоялось заседание Президиума Госсовета по промышленности, где тема технологического суверенитета также стала магистральной. А на следующий день, 5 апреля, тему обсудили на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету?».

- Как будет происходить актуализация системы науки и высшего образования под задачи формирования технологического суверенитета?

- В каких сферах Россия продолжает вести новые разработки несмотря на санкции, какие разработки и прорывные решения уже можно предъявить обществу?

- Какова роль бизнеса в становлении технологической независимости?

Эти и многие другие темы вопросы ведущие российские эксперты обсудили в ходе мероприятия, которое прошло в международном мультимедийном пресс-центре агентства РИА-Новости. В работе круглого стола приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Госдумы Александр Мажуга, заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу АО «Наука и инновации» ГК «Росатом» Петр Зеленов, директор по взаимодействию с органами государственной власти Группы T1 Дина Ашрапова, и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева, доктор технических наук, профессор Илья Воротынцев, исполнительный директор по инвестиционной деятельности ГК «Промомед» Дмитрий Земсков и директор НОЦ Биомедицинской инженерии МИСИС, кандидат физико-математических наук Федор Сенатов.

Модератором конференции выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

- Мы как институт неоднократно обращались к теме технологического суверенитета, - сказала она, открывая дискуссию. - На наш взгляд, он один из ключевых и определяет вектор развития государственной политики. Правильно рассматривать технологический суверенитет как основную и при этом составную часть глобального суверенитета. Это то, куда мы как государство активно разворачиваемся во внешней и внутренней политике. С точки зрения технологического суверенитета крайне важно достичь диалога бизнеса власти и научного сообщества. Я очень рада, что сегодня за нашим круглым столом есть представители всех этих сфер и направлений.

2 ГОДА – И НА ПОЛКУ

Замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова рассказала о Концепции технологического развития России до 2030 года, которая готовится сейчас в правительстве.

- Я нахожусь в рабочей группе подготовки этого документа, - сказала она. - Мы выбрали горизонт в 7 лет, потому что понимаем, что за 7 лет в технологиях можно чего-то достичь. Мы начали работать над документом около 5 месяцев назад, сейчас он уходит на утверждение в правительство.

По словам Дарьи Кирьяновой, начав разработку концепции, члены рабочей группы поняли, что у них нет даже словаря, глоссария, который бы описывал условия, с которыми столкнулась Россия. Это условия давления, ограничений, разрыва логистических цепочек. Создание такого глоссария стало первой смысловой рамкой, позволяющей дискутировать на эту тему.

- Второе, что мы сделали, - собрали и проанализировали практически все имеющиеся механизмы государственной поддержки, - продолжила замминистра. - Мы попытались развести их по кластерам, распределить по разным уровням технологического процесса и посмотреть, где и чего у нас не хватает. Получился документ из трех частей. Первая - это собственно технологический суверенитет, второе - это технологии как фактор роста, то есть как интегрировать технологии в экономику, чтобы они приносили не только технологический, но и коммерческий результат. Ну и третья часть касается производственных систем: как технологии становятся частью производственного процесса. Кроме того, мы ввели показатели, попробовали сделать так, чтобы все это можно было как-то измерить. Ведь в течение следующих семи лет нам нужно будет оценивать, в правильном ли направлении мы идем.

Технологический суверенитет, по словам Дарьи Кирьяновой, подразумевает, во-первых, паритет со странами-лидерами по критическим технологиям. Это те технологии, которые осуществляют жизнедеятельность нашей страны в условиях ограничений. И второе – это сквозные технологии, которые пронизывают отрасли и которые могут дать нам не только паритет, но и технологическое лидерство.

- У нас очень хороший задел, - говорит Кирьянова. – Есть хорошие инженеры, ученые. Это дает нам возможность лидировать в некоторых отраслях. Но есть и проблемы. В последние 10 лет у нас много внимания оказывалось стартапам, то есть организациям, которые только начинают свою деятельность. Но, как выяснилось, в технологических компаниях на третьем году, когда заканчиваются все гранты и у государства нет механизма их поддержки, мотивация падает, команды распадаются, разработки отправляются на полки. То есть задел есть, но доработать до конца нам не удается. Разложив эти механизмы, мы поняли, что нужно адаптировать их к реалиям. Для этого мы сейчас вносим проект Федерального закона «О малых технологических компаниях», который должен создать механизмы поддержки таких компаний.

СВЯЗЬ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о прошедшем 4 апреля Президиума Госсовета. По его словам, технологический суверенитет сегодня – это главный вызов для промышленности.

- Санкционная война, объявленная нашей стране, должна мобилизовать общество в целом, конечно же, государственные и общественные институты на решений задач, связанных с преодолением сложностей, которые наши так называемые партнеры пытаются нам создать, - сказал Дмитрий Азаров.

По словам губернатора Самарской области, Президиум Госсовета концентрировал внимание на нескольких вопросах. Прежде всего, это поддержка ниокровских работ при разработке приоритетной продукции. Второе – это поддержка программ обратного инжиниринга, создание инженерных центров – в этом отношении есть хорошие заделы.

- Еще один вопрос - это среднее профессиональное образование, - сказал Азаров. – Были предложения поднять полномочия, связанные с этим образованием, на федеральный уровень. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Но мы на региональном уровне понимаем свою ответственность в подготовке квалифицированных рабочих. Вместе с федеральным правительством мы привели в порядок школы, практически закрыта тема дошкольного образования. Мы сделали отдельные шаги по развитию университетов. И здесь отдельно хочу отметить проект создание научно-образовательных центров (НОЦ). В Самарской области такой центр объединяет 6 субъектов, это университеты Санкт-Петербурга и Томска, это три университета Беларуси плюс Академия наук Беларуси. Мне кажется, сделан очень серьезный задел. НОЦ – это связь науки и производства, у них очень серьезный потенциал. Сегодня наш НОЦ работает в том числе в области искусственного интеллекта, а также «умного» сельского хозяйства, когда многие функции можно выполнять дистанционно. Результаты очень хорошие.

По словам Дмитрия Азарова, в области есть хороший опыт заключения так называемых офсетных контрактов – когда инвестор открывает в регионе новое производство, а регион гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет. Это выгодно и власти, и бизнесу. Тем более, высокотехнологичному.

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга считает, что многие продукты и технологии стали инструментом политических манипуляций и борьбы. И потому технологический суверенитет – это задача номер один для нашей страны, мы должны реагировать крайне оперативно.

- Мне кажется, есть три ключевых вопроса, - сказал Александр Мажуга. – Это кадры, инфраструктура и кооперация с индустрией. Я хочу остановиться на подготовку кадров. Главные герои экономики знаний и технологий – это наши ученые. Но подготовка ученых начинается со школьной скамьи, а подготовка исследователей, инженеров, технологов – с университета. Через несколько месяцев начнется приемная кампания в вузах. Какой она будет? Хоту сказать, что она продолжит традиции прошлой кампании. У нас было рекордное количество бюджетных мест. Но ос одной оговоркой: распределение этих мест будет специфическим, оно будет отвечать задачам обеспечения технологического суверенитета. На первом месте у нас будут инженерно-технические специальности – 245 тысяч мест. На втором месте – специалисты в сфере IT – около 160 тысяч мест. При этом 70 процентов всех бюджетных мест будут распределены в регионы. Это как раз отвечает интересам того, чтобы в регионах присутствовали высококвалифицированные кадры, то есть там, где находятся наши стратегические предприятия.

По словам Александра Мажуги, в процессе увеличения количества бюджетных мест есть и свои нюансы. К примеру, образуются перекосы, когда программистов слишком много, а специалистов в области электронного машиностроения катастрофически не хватает. А в химической отрасли готовится много специалистов по управлению производством, и мало – разработчиков. Нужно поработать с представителями производства, исправлять эти перекосы.

- Президент в своем Послании дал четкие инструкции, каким будет облик высшего образования будущем, - говорит Александр Мажуга. – Мы будем основываться на советской школе, сохраняя все лучшее, что было в последние десятилетия. Это срок обучения – от 4 до 6 лет, а также фундаментальность образования. Это не значит, что мы будем готовить только ученых для лабораторий, а инженеров и технологов будет выпускать прикладное образование. Нет, мы должны создать сплав фундаментального и прикладного образования, ориентированного на практику. Здесь, конечно, нужно поработать над законодательным обеспечением этого процесса.

По словам депутата, нужно работать над престижем профессий инженера, технолога, ученого. И здесь есть три пункта. Во-первых, нужно привлекать молодых ребят в технические вузы, во вторых, внедрять разработки молодых ученых в народное хозяйство, и в третьих – популяризировать эту деятельность в обществе.

УЧЕНЫЙ – ТЕХНОЛОГ - КОММЕРСАНТ

Петр Зеленов из государственной корпорации «Росатом» считает, что технологический суверенитет – это программа минимум. АК на самом деле, нужно стремиться к большему. То есть, то есть к экспорту технологий и завоеванию зарубежных рынков. Тогда и санкции не страшны.

- «Росатом» все последние годы жил в парадигме того, что нужно обеспечивать свой технологический суверенитет, - говорит Петр Зеленов. – И не просто обеспечивать, а переходить от него к экспорту технологий и продукции. Наша главная цель – увеличивать долю рынка за рубежом, а также выпуск продуктов. По многим направлениям мы впереди планеты всей. Мы поставляем оборудование и технологии, важные для других стран. Никто не будет стрелять себе в ногу, лишая себя наших поставок. Если бы это было не так, нас давно опутали бы санкциями с ног до головы.

По словам Зеленова, в структуре «Росатома» сейчас действуют 10 научно-исследовательских институтов, в которых работает порядка 10 тысяч специалистов. При этом по многим направлениям удалось создать сквозную цепочку ученый – технолог – коммерсант.

- Это позволяет избежать ситуации, когда ученый изобретает что-то гениальное, получает премию и запирает свое изобретение в шкаф, - говорит представитель «Росатома». - Ученый может не задумываться, как его изобретение эффективно выпускать на заводе. И уж тем более он не думает о том, как его продать. А вот технолог как раз облекает это изобретение в форму продукта, а коммерсант использует свои опыт и знания, чтобы донести продукт до тех, кому он нужен.

Введение санкций стало, по словам Зеленова, стимулом для «Росатома». Сегодня предприятия Госкорпорации выпускают, к примеру, фильтрующие элементы для авиалайнеров. Такие фильтры изначально разрабатывались для атомных станций, но после некоторых конструктивных изменений прекрасно заменили те, что нашим авиакомпаниям отказывается поставлять Запад.

- Есть и другие направления, - говорит Зеленов. – Это, к примеру, углеродные тормозные системы, которые мы поставляем для тех же авиакомпаний и наземного транспорта. И отдельное большое направление – это ядерная медицина. У нас несколько институтов, обладающих исследовательских реакторов. Мы делаем целую гамму радиоизотопной продукции. И кризис дал нам шанс выйти на рынок радиофармпрепаратов. Один из институтов уже сделал дженерик препарата «Ксафида» на Радии-223. Он ничем не хуже зарубежных и значительно дешевле.

Зеленский считает, что санкции позволят «Росатому» организовать выпуск и другого медицинского оборудования. К примеру, побороться за рынок аппаратов для УЗИ.

НУЖНЫ ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

Другие представители бизнеса, участвовавшие в круглом столе, согласились с Петром Зеленовым: нужно смотреть дальше, чем простое импортозамещание. К примеру, директор НОЦ Биомедицинской инженерии МИСИС Федор Сенатов продемонстрировал разработанный недавно программно аппаратный комплекс, который накладывает ткани на рану, словно обычный 3D-принтер. Он состоит из тканевого пистолета, роботическая рука для биопечати на пациенте, а также станционарный биопринтер для крупных госпиталей. С эти продукты вскоре поборются за рынок – и не только в России.

Федор Сенатов считает, что для достижения технологического суверенитета необходимо создавать крупные научно-производственные объединения.

- Необходимо создавать консорциумы, которые могут объединять сырьевиков, разработчиков, производственников, клиницистов и совместными усилиями выходить на продукт, - сказал Федор Сенатов. – Сейчас такой подход внедряется во многих университетах, и это очень важно и полезно, в том числе и с точки зрения технологического суверенитета.

По словам исполнительного директора по инвестиционной деятельности ГК «Промомед» Дмитрия Земскова, после введения санкций компания столкнулась с существенной нехваткой комплектующей.

- Массовые субстанции не сильно пострадали, они производятся в Юго-Восточной Азии, проблем с их закупкой нет, - говорит Земсков. – А вот высокотехнологические вещи стали нам недоступны. Например, пленочные оболочки, которые мы привозили из Европы, пришлось воссоздавать. Мы провели такой эксперимент: сделали такой светофор по этому компоненту. И с начала он был красно-желтый, получать продукт было очень трудно. К концу года он стал желто-зеленый, а сейчас в нем все больше зеленого цвета. Мы понимаем, что можем локализовать производство в России.

Теперь Дмитрий Земсков тоже говорит не о проблеме импортозамещения, а о выходе на зарубежные рынки.

- Мы во многом зависим от конечности российского рынка, - говорит предприниматель. – Необходима экспенсия за рубеж, в дружественные страны. Но здесь необходима государственная поддержка.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Директор по взаимодействию с органами государственной власти Группы T1 (один из лидеров российского ИТ-рынка) Дина Ашрапова процитировала самую, на ее взгляд, яркую фразу прошедшего Президиума Госсовета: «Мы были вынуждены переходить к импортозамещению там, где мы раньше об этом и не думали. Если бы мы не были вынуждены, то никогда этого и не сделали. А так – делают коллеги, и получается».

- Это квинтесенция того, что сейчас происходит, в том числе и в сфере IT, - сказала Дина Ашрапова. – За последний год компании, которые предлагают продукты, которых не было на рынке. Прежде всего это касается продуктов для промышленности и финансового сектора, который очень уязвим в нынешней ситуации. В выигрыше будут те, кто предлагает комплексные решения. Нам нужно уйти от латаниядыр и стремиться именно к комплексному решению задач. Приведу пример: нам казалось, что мы очень зависимы от западных систем видеоконференций. Это очень важно, когда многие работают на «удаленке». Нам кажется, что кроме «Скайпа» и «Зума» ничего нет. Но российские компании, в том числе наша, за последний год выпустили несколько программ для видеоконференций. А такое импортозамещение очень важно для предприятий, где секретность ставится во главу угла.

А по словам и.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева, доктора технических наук, профессора Ильи Воротынцева, у России сейчас окно возможностей, когда мы можем создать суперсовременные технологии – и критические, и сквозные.

- Конечно, не все радужно, - говорит Воротынцев. – По данным Минпромторга, в России сейчас не хватает примерно 2 тысячи химических материалов, и мы сейчас предпринимаем активные усилия для их создания. И хотя нельзя перекладывать на ученых прикладную науку и создание технологий, сейчас в университетах мы обязаны развивать технологическую функцию, когда ученый, изобретая что-либо в пробирке, должен понимать образ будущего продукта, технологии, завода, которые будут это выпускать. Важно, чтобы мы все родину любили на своих местах. У нас есть два пути. Мы можем решать задачи за государственный счет. Но мне лично импонирует путь экономической целесообразности. Обеспечивая Россию необходимыми материалами и технологиями, мы должны думать и о технологическом экспорте, о превосходстве нашей страны. Все предыдущие годы мы потребляли зарубежные продукты. Теперь у нас подросло поколение молодых ученых, которые готовы брать на себя ответственность и создавать по-настоящему прорывные технологии.