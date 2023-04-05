Детские присыпки вызывают рак? Почему компания Johnson&Johnson решила выплатить миллиарды долларов по искам об "опасных" средствах

По сей день компания настаивает: опасных доз примесей в гигиеническом средстве нет, присыпка безопасна Фото: EAST NEWS

Производитель детской присыпки Johnson's Baby в начале этой недели выступил с громким заявлением. Американская компания Johnson&Johnson (J&J) сообщила, что выделяет $8,9 млрд для выплат по искам, предъявленным из-за популярного средства гигиены. Более 30 тысяч человек завалили суды обвинениями, что присыпка вызывает рак. В ее составе тальк, а он, в свою очередь, может содержать опасные примеси канцерогенного асбеста, поясняют защитники истцов. У некоторых людей, годами использующих присыпку, со временем появились злокачественные опухоли. Пострадавшие настаивают, что виноват производитель.

Ранее в нескольких процессах судьи сочли обвинения доказанными. Как стало известно СМИ, в 2016 и в 2021 гг. Johnson&Johnson обязывали выплатить по $72 млн и $2,5 млрд семьям женщин, умерших от рака яичников.

Однако были и случаи, когда истцы проигрывали - J&J удавалось доказать, что их присыпка ни при чем. По сей день компания настаивает: опасных доз примесей в гигиеническом средстве нет, присыпка безопасна. И вдруг фармгигант решил раскошелиться на досудебное «урегулирование всех текущих и будущих претензий» потребителей. Почему?

И насколько можно доверять заявлениям о безвредности присыпки? Эти вопросы KP.RU задал экспертам.

ОТДАТЬ МЕНЬШЕ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ БОЛЬШЕ

- Мы с вами воспитаны и живем в другой правовой парадигме. А для американской системы это вполне привычное явление, - комментирует парадоксальный, на первый взгляд, ход Johnson&Johnson аналитик фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, - В США [среди коммерсантов] очень распространен формат достижения консенсуса.

Проще говоря, бизнесмены, в том числе в области фармацевтики, нередко считают, что лучше заранее потратиться и заключить мировое соглашение, чтобы поскорее прекратить конфликт. А не долго и упорно бороться, рискуя в итоге проиграть еще больше и неся репутационные потери. Впрочем, до сих пор производитель присыпки все же сопротивлялся и пытался отбиться от претензий в судебных процессах (см. выше).

- На самом деле, до сих пор так и нет четкого понимания, может ли присыпка с тальком вызвать рак. Результаты исследований противоречивы. Убедительных доказательств причинно-следственной связи пока не представлено, - отмечает Беспалов.

Если бы имелись однозначные подтверждения канцерогенности, то опасное средство гигиены должно было бы попасть под запрет. Однако ни одна из стран мира, где продается присыпка (включая нашу) пока таких мер не ввела. При этом Johnson&Johnson объявила о прекращении продаж своего скандального продукта в 2023 году (а в США еще в 2021 году). Но компания это сделала опять же по своей инициативе.

Может, решили не дожидаться, пока неопровержимые доказательства наконец появятся? Кто знает…

Кстати, J&J анонсировал, что планирует поменять состав присыпки и вместо талька в дальнейшем применять кукурузный крахмал.

- Думаю, что это могло стать одним из условий мирового соглашения для досудебного урегулирования претензий потребителей, - предполагает Николай Беспалов. - Компания в целом признает, что есть проблема (хотя и называет обвинения «несправедливыми» и «надуманными». - Ред.) и стремится ее решить. Показывает свою готовность идти навстречу.

С другой стороны, кукурузный крахмал явно в принципе более безобидное вещество, чем тальк с вероятностью примесей асбеста, добавляет эксперт. Так производитель подстраховывается от возможных новых исков.

А КАК У НАС?

Что с безопасностью присыпок от Johnson&Johnson, которые продаются в России? Захожу на сайт одного из популярных маркетплейсов, легко нахожу в ассортименте «гипоаллергенное средство для новорожденных из талька Johnson's Baby».

- Чтобы зарубежное гигиеническое средство было разрешено к продаже у нас в стране, проводится проверка: не содержит ли продукт запрещенных компонентов, - поясняет Николай Беспалов.

Тальк в «черный список» не входит. Так что и препятствий для продажи нет.

Редакция «КП» отправила запрос в Роспотребнадзор с просьбой прояснить ситуацию. Как санитарное ведомство оценивает нынешний поворот - решение Johnson&Johnson выплатить компенсации по обвинениям в канцерогенности присыпки? Будут ли дополнительные проверки безопасности этого средства гигиены у нас в стране? Не планируется ли ввести запрет на продажу? Предоставить подробный ответ нам обещали в ближайшее время, и мы сразу опубликуем разъяснения.

ВЕРСИЯ

Компания хочет избежать расследований?

- Johnson&Johnson утверждает, что они не имели научных сведений, которые бы позволили заподозрить наличие опасных эффектов присыпки. Вероятно, на полноценное расследование компания не готова, это несет для нее репутационные риски. Чтобы предотвратить такое развитие ситуации, компания идет на существенные выплаты, - предположил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

В целом же важно извлечь уроки на будущее, считает эксперт. Каждое лекарство проходит полноценные клинические испытания, строгую проверку на возможные отсроченные неблагоприятные эффекты. Для косметики, гигиенических средств, БАДов таких требований нет.

- Проводится небольшой набор исследований, и товар выпускается на рынок. Да, потом, в случае появления проблем, этот продукт может быть изъят из оборота, пострадавшие смогут претендовать на компенсации. Но стоит все-таки подумать: не усилить ли регулирование для товаров, связанных со здоровьем, если они не являются лекарствами, но все же потенциально могут оказаться небезопасными для организма?

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