Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой рассказал, чем на самом деле занимается в Америке

Никита Пресняков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Никита Пресняков переехал в Нью-Йорк по работе. Внук Аллы Пугачевой сообщил, что ему предложили поработать на очередных съемках. Не секрет, что сын Кристины Орбакайте стал востребованным режиссером и снимает клипы для знаменитостей.

Никита Пресняков больше года живет в США. До недавнего времени он находился в Лос-Анжелесе, но на днях перебрался в Нью-Йорк. Внук Аллы Пугачевой неплохо знает город, так как окончил нью-йоркский университет кинематографии и актерского мастерства.

Никита рассказал, чем занимается на самом деле. За океаном Пресняков работает с местными артистами, помогает им организовывать выступления. Клипмейкерская деятельность приносит музыканту неплохой доход.

"Старайтесь не смотреть в камеру. Представьте, что прямо сейчас в зале сидят зрители. Вы точно знаете, что нужно делать", - наставляет он группу во время съемок.

Поклонники радуются за кумира. Но некоторые переживают, так как, по мнению публики, Никита в последнее время сильно похудел. Стоит отметить, что несколько лет назад врачи обнаружили у него доброкачественные образования. Артист рассказал, что причиной их появления стало неправильное питание. "Холестериновые полипы в желчном пузыре у многих могут образовываться. Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть, потом плотно поужинать", - делился артист.

По словам музыканта, вылечить болезнь нельзя. Чтобы она не прогрессировала, нужно соблюдать строгую диету. "Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты", - рассказывал Никита.