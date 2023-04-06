Станислав Любшин: «Любовь - опасное чувство, но театр еще страшнее»

Любой режиссер, хотя бы раз поработавший с Любшиным, скажет, что он потрясающий артист, который сыграет все что угодно, любую роль Фото: Борис КУДРЯВОВ

Станислав Любшин из той категории мужчин-артистов, которые с возрастом расцветают. В молодости он играл социальных героев «с яркой индивидуальностью»: то строителя, то геолога, то лесника, то прораба дядю Вову… Не забудем про вершину, взяв которую он утвердился в статусе кинозвезды, - его Александра Белова, советского разведчика из сериала «Щит и меч». Но это в прошлом. Сегодня Любшин в благородной седине с роскошной шевелюрой - настоящий русский аристократ тургеневского типа.

Родился он 6 апреля 1933 года в подмосковной деревне Владыкино (теперь это район Москвы) в семье агронома и доярки. Мечтал стать летчиком или разведчиком (вот откуда возник его Александр Белов), занимался спортом. Но после школы пошел не в летчики и не в разведчики, а выбрал прикладное ремесло сварщика. Ну а когда окончил кислородно-сварочный техникум (он любит подчеркивать, что у него есть такое экзотическое образование) решился стать артистом и поступил в Театральное училище им. Щепкина, после которого получил приглашение в 27 (!) театров, что в общем-то беспрецедентно. Обычно начинающие артисты бродяжничают по театрам, и никому они не нужны. А Любшин оказался нужен и «Современнику», и Театру на Таганке, и Ермоловскому, и на Малой Бронной… Везде поработал по несколько лет, пока не нашел свое место во МХАТе им. Чехова, куда и стремился с юности и в котором служит больше 40 лет.

«В далеком 1952-м году я случайно попал в Художественный театр на спектакль «Три сестры», - рассказал Станислав Любшин о своем первом впечатлении. - Когда Ангелина Степанова, стоя спиной к зрительному залу, произнесла: «В Москву!», я ощутил солнечный удар. Вот говорят, что любовь опасное чувство, но еще страшнее – театр! Я уже написал диплом, я учился в кислородно-сварочном техникуме. Но я забыл про свой диплом, меня куда-то понесло! Мог ли я себе тогда представить, что Степанова, пронзившая мне сердце, станет моей партнёршей в «Тартюфе» Анатолия Эфроса?».

Тартюф, безусловно, его театральный триумф, как в кино его триумф - Ильин из «Пяти вечеров» Никиты Михалкова. В каждой своей роли Любшин был точен и сдержан, и благородно красив, поражая коллег невероятной скромностью при своей грандиозной популярности.

Художник Борис Мессерер однажды рассказал, как поклонницы сбегались на детский спектакль «Белоснежка и семь гномов» в «Современник», потому что в этом утреннике играл молодой Любшин. Он играл томящегося в темнице принца, и в этой роли был настолько прекрасен, так инфантильно хорош, что зрительницы сходили по нему с ума и поджидали после спектакля у служебного входа.

Любшин максимально закрыт для посторонних глаз, особенно в вопросе своей частной жизни. Она у него с коллизиями. Ранний брак. Еще когда учился в том самом кислородно-сварочном техникуме, вечерами он подрабатывал сторожем в совхозном саду. Его будущая жена Светлана - тогда студентка Тимирязевской сельхозакадемии – проходила в этом совхозе практику. Там и познакомились. Ну а когда Любшин стал известным артистом и объектом постоянного женского внимания, жена страшно ревновала его и «пасла», начиная еще с театрального училищ, куда приходила на студенческие спектакли не одна, а вместе со своей мамой. Так что на курсе знали в лицо не только жену Любшина, но еще и его тёщу, что вызывало улыбку у однокурсников. И смущение у Станислава. После выхода на экраны фильма «Щит и меч» на него обрушилась такая всесоюзная слава, что было сложно выйти на улицу. Тем не менее студенческий брак просуществовал долго - 44 года. Они вырастили двоих сыновей. И все-таки первая семья актера распалась.

Любшин, которому было тогда уже за шестьдесят, встретил свою позднюю любовь – двадцатилетнюю журналистку Ирину Корнееву. И подал на развод, не испугался разницы в возрасте: его новая избранница на 40 лет моложе, женился на ней, хотя в искренность этих чувство поначалу мало кто верил. Но прошло уже тридцать лет: Станислав Андреевич и Ирина по-прежнему вместе. Глядя на них, можно сказать: они счастливы. На премьерах и светских мероприятиях всегда вместе, Ирина помогает мужу во многих вопросах, следит за его здоровьем и за расписанием его спектаклей...

Любой режиссер, хотя бы раз поработавший с Любшиным, скажет, что он потрясающий артист, который сыграет все что угодно, любую роль. Правда не все роли, о которых мечтал Любшин, ему предлагали. Он хотел Хлестакова и дядю Ваню. В зрелом возрасте надеялся сыграть Сарафанова из «Старшего сына». «Много чего хотел бы, но от собственного желания мало что зависит», - однажды с горечью сказал Станислав Андреевич. И вот не дождавшись предложений от режиссеров, недавно он сам предложил своему худруку Константину Хабенскому спектакль «На покое» по рассказу Александра Куприна. Эту заявку неугомонный Любшин сделал к своему 90-летию. Хочет сыграть главную роль, говорят, уже нашелся режиссер. Дай Бог, чтобы всё получилось.

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