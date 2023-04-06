Премьера комедии «Я хочу! Я буду!»: Калашникова рассказала об измене мужа, а Шаляпин решил усыновить младенца

Анна Калашникова посетовала, что ей снова изменил гражданский муж. Фото: предоставлено пресс-службой

В «Октябре!» отгремела премьеры картины Павла Воронина «Я хочу! Я буду!» от киностудии «АП Интертейнмент» и российского дистрибьютора фильмов «НМГ Кинопрокат».

На звездной дорожке блистали исполнители главных ролей - Екатерина Гусева, Станислав Дужников, Андрей Нестеренко, Валентина Ляпина, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев и др.

Тема фильма вечная - как женщинам выжить после развода. В главной роли звезда «Бригады» Екатерина Гусева. После развода ее 45-летняя героиня из унылой дурнушки вдруг расцветает и становится краше, чем в юности.

Екатерина Гусева Фото: предоставлено пресс-службой

- Это фильм о том, что у мечты нет возраста. Неважно сколько тебе лет, где ты родился, ты всегда можешь изменить свою жизнь к лучшему, - рассказал режиссёр Павел Воронин.- Если вы к чему-то стремитесь, если у вас есть какая-то мечта, не нужно бояться препятствий, нужно двигаться вперёд несмотря ни на что.

Светскую премьеру посетило множество гостей. Конечно же, все обсуждали главную тему-стоит ли прощать измену.

- Ой, измена даже добавляет изюминку и огня в отношения. А вот предательство - это уже другое дело. Духовное предательство порой невозможно простить, - рассуждал скандальный певец Прохор Шаляпин. - Я вот никого не предавал. Однако пока, как видите, в любви не повезло. О своих детях я пока не думаю. Какие мои годы! Успею ещё! Сейчас столько малышей в детдомах, можно их усыновить и сделать счастливыми. Много сейчас думаю об этом.

Шаляпин решил усыновить младенца Фото: предоставлено пресс-службой

А вот бывшая невеста Шаляпина певица Анна Калашникова посетовала, что ей снова изменил гражданский муж.

- Мне и раньше изменяли, но я не прощала, уходила. Жалею, что сгоряча расставалась,-говорит Анна, - Сейчас понимаю, что мужчины по-другому устроены и мы должны, как хранительницы очага, проявлять мудрость. Но сейчас я опять столкнулась с изменой. Выясняю как раз, как с моим мужем оказалась посторонняя женщина!

А вот бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров признался, что встретил новую любовь и других женщин сейчас просто не замечает.

- Когда видишь своего человека, понимаешь, что никто больше не нужен. Да, можно с кем-то окунуться в новый мимолетный роман, но зачем, если рядом с тобой заботливая, верная и любящая тебя девушка. Меня, как сейчас, никто так сильно не любил. И никого обо мне так не заботился. Я счастлив, зачем мне ещё кто-то нужен, - размышлял о любви Омаров.

Курбан Омаров признался, что встретил новую любовь Фото: предоставлено пресс-службой

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Надя всю жизнь делала свой выбор с оглядкой на то, чтобы угодить окружению, и к 45 годам оказалась в тупике. С одной стороны, у нее есть всё, чего нет у многих — семья, работа в университете, статус. С другой — она не чувствует, что живет своей жизнью. Но насилие над своим внутренним миром не может продолжаться вечно. После измены мужа Надя понимает, что жить дальше так не может. В этот момент в её квартиру заселяется племянница Алёна, увлекающаяся стендапом, и сподвигает тетю к изменениям. Постепенно обретая гармонию с собой, Надя начинает меняться в лучшую сторону. Но сможет ли Надя отстоять своё право быть собой — одеваться так, как ей хочется, заниматься любимым делом и встречаться с молодым парнем — когда родные, друзья и коллеги считают, что она нарушает общественные нормы и делают всё, чтобы этого не происходило?

Старт проката «Я хочу! Я буду!» запланирован на 6 апреля 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Располневшую Анну Калашникову заподозрили в беременности

Артистка скрывает живот под пышными платьями (подробнее)

Анна Калашникова рассказала, на какие деньги Алексей Панин живет в Испании

У модели есть квартира в Аликанте, но сейчас она не может ни продать ее, ни сдать (подробнее)