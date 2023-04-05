Сергей Степашин: Через два-три года Мариуполь возродится из пепла, как птица Феникс

Прокомментировать ситуацию мы попросили экс-премьера РФ, главу Общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 5 апреля президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, на котором в том числе весьма подробно были рассмотрены вопросы восстановления разрушенных боевыми действиями новых регионов РФ, вошедших в состав нашего государства в процессе проведения Специальной военной операции на Украине.

О том, как меняется ситуация, отчитался вице-премьер Марат Хуснуллин, который непосредственно занимается этой работой.

Он доложил, что в течение 2022 года на новых территориях было реконструировано или построено заново 9 с половиной тысяч объектов.

Марат Хуснуллин отметил, что первой задачей российских строителей было обеспечить людей теплом, водой, электричеством и другими коммунальными услугами. И они справились с этой непростой ситуацией.

Не менее важно решать и проблему жилья в пострадавших населенных пунктах. Хуснуллин отчитался, что только непосредственно в городе Мариуполе, особенно сильно пострадавшем из-за боевых действий украинской армии и нацистского формирования «Азов»*, восстановлено 11 тысяч частных домов, интенсивно строятся новые многоэтажки, ремонтируются уцелевшие.

Владимир Путин провел заседание Совета безопасности Фото: REUTERS

Прокомментировать ситуацию мы попросили экс-премьера РФ, главу Общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина.

- Сергей Вадимович, почему вопросы, связанные с жизнью четырех вновь приобретенных регионов донецкого бассейна, в том числе и города Мариуполя, подняты, причем публично, на большом заседании Совета безопасности, чего раньше, в общем-то, не было? Ваше мнение?

- А давайте вспомним февраль прошлого года. Именно тогда на открытом заседании Совбеза наш Президент сказал о том, что надо возвращать домой территории, которые всегда были, в общем-то, русскими, российскими. Поэтому, я думаю, совершенно логично было посвятить новым регионам заседание Совбеза и обнародовать прозвучавшую там информацию.

Нынешний Совет безопасности показал всему миру, что мы там делаем. Показал и нашей стране, и Украине, и тем нашим противникам, что распространяют недостоверную информацию о разрушенных и якобы заброшенных городах и селах.

Президент показал, что мы умеем делать, как мы умеем делать. В том числе и гражданам, которые живут на освобожденных территориях, и тем людям, кто с началом боевых действий эвакуировались и, может быть, еще сомневались, нужно ли возвращаться домой.

Понятно, что и на территории Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, недавно вошедших в состав России, сейчас идут серьезные боевые действия, что мы боремся за освобождение наших людей.

Но одновременно в уже освобожденных регионах развернулась интенсивная работа по налаживанию мирной жизни, идет бурное строительство и восстановление жилья и инфраструктуры в населенных пунктах.

Когда я был в Мариуполе, был поражен темпами и качеством строительства жилья и структурных объектов, и подключения к теплу, свету, водоснабжению, чем занимается и Фонд развития территорий, деятельность которого я, как глава наблюдательного совета фонда, изучал особенно внимательно.

Ведь смотрите, сколько людей сейчас вернулось в Херсонскую область, в Мариуполь. Сколько семей получили поддержку через ДОМ.РФ.

- Что это такое – ДОМ.РФ?

- ДОМ.РФ – акционерное общество, причем, сто процентов акций в нем принадлежит государству - Росимуществу. Это особый финансовый орган, институт, созданный специально для работы в жилищной сфере. Он занимается льготным кредитованием ипотечного строительства. Например, в новых регионах установлена ипотечная ставка в 2 процента.

Наше государство предлагает семьям, эвакуированным из зоны боевых действий СВО, сертификаты на льготное приобретение жилья. Марат Хуснуллин обнародовал следующие цифры: из 68 тысячи жителей Херсонской области, переехавших в другие регионы нашей страны, сертификаты на жилье получили 53 тысячи.

- То есть, темпы восстановления новых территорий и конкретно Мариуполя вы оцениваете как высокие?

- Честно скажу, многие не верили, что можно так быстро ликвидировать такие разрушения, как в этом городе. Понятно, что людям хотелось бы наладить жизнь как можно быстрее, но ведь естественно, что мгновенно, как по мановению волшебной палочки, это не получится. Но я, как человек, много лет варившийся в сфере строительства, понимаю, что темпы восстановления Мариуполя, действительно, очень высокие.

У нас сегодня строительная отрасль на самом деле - одна из самых эффективных и динамичных в экономике России. Этот прогресс можно сравнить с 60-ми годами времен СССР, когда внедрение технологий панельного домостроения привело к бурному росту возведения жилья.

Так что спасибо строителям, спасибо Минстрою, Марату Хуснуллину за то, что мы умеем делать для людей.

- Скажите, пожалуйста, почему это удается? Потому что правительство выделяет много средств?

- Финансовая составляющая, безусловно, много значит, и правительство, действительно, не скупится. Никаких бюджетных ограничений в части, касающейся освобожденных территорий, сегодня нет. И это абсолютно правильно. Не только с точки зрения социальной, строительной, но и с точки зрения политической.

Но, согласитесь, совсем немаловажно, как этими средствами можно распорядиться, как организовать работу. Конечно, есть серьезные сложности и недостатки в строительной области, есть проблемы, требующие решения, есть резервы для совершенствования. Проблем нет только у того, кто лежит на диване. А тут – сложнейший организм. Но это и стимул искать рациональные и эффективные решения.

Марат Хуснуллин – опытный руководитель, практик, я помню его работу в Казани, в Москве.

- Вице-премьер вникает в деятельность Фонда развития, к которому вы причастны?

- Мы работаем вместе, рука об руку с Общественным советом при министерстве. Как минимум раз в месяц проводим заседания, недавно подводили итоги нашей совместной работы. Тем более, что в Общественном совете не просто, знаете, рассказчики и любители поговорить, там собраны профессионалы, работавшие в отрасли.

При необходимости общаемся и с самим вице-премьером. У нас проблем нет, прямая связь и по мобильному телефону. Есть договоренность помогать друг другу.

- Сергей Вадимович, вы по-прежнему, говоря языком советских времен, настаиваете на том, чтобы пятилетку в четыре года выполнить? Ну, вы поняли, о чем я говорю.

- Да я не настаиваю. Я просто в этом убежден. Убежден в том, что через два-три года в Мариуполе не останется следов боевых действий. Что город, словно птица Феникс, возродится из пепла еще краше, чем был.

Раз мы затронули эту тему, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы скорее прекратили обстреливать и разрушать замечательный, красивый, один из самых зеленых городов нашей страны, рекордсмен по количеству цветов на улицах - Донецк. Вот этому городу, конечно, нужно помогать. И особенно тем, кто там бился и бьется до последнего. Там наши, настоящие русаки.

- Кстати, это ваше интервью уже прозвучало по Радио «Комсомольская правда» в Луганске и Мариуполе – мы начали там вещание в феврале этого года.

- Тогда всем, кто нас слышит на Донбассе привет и наилучшие пожелания. Мира вам!

*запрещен в РФ, признан террористической организацией