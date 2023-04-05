Герой спецоперации «Z» прапорщик Титаренко «поймал» спутник над полем боя

Прапорщик Сергей Титаренко и прапорщик Цырен Иванов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Голова хвоста не ожидает, оный всегда в свое время поспеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Геройство побеждает храбрость, терпение - скорость, рассудок - ум, труд - лень, история - газеты...».

ВЫНЕС ИЗ-ПОД ОГНЯ ЧЕТВЕРЫХ ВОИНОВ

Прапорщик Цырен Иванов

«Фельдшер реактивного артиллерийского дивизиона прапорщик Цырен Иванов в ходе специальной военной операции выполняет боевые задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих своего подразделения. Неоднократно, под непрерывным огнем противника, Цырен оказывал первую медицинскую помощь своим боевым товарищам и затем эвакуировал их в безопасное место. В ходе боевых действий по освобождению российскими подразделениями населенного пункта от украинских националистов, Цырен Иванов лично вынес из-под огня противника четверых военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт. Также прапорщик Иванов неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам на месте, вследствие чего, часть военнослужащих оставалась в строю и продолжала выполнять боевые задачи. Самоотверженные действия и профессиональные качества прапорщика Цырена Иванова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения».

«ПОЙМАЛ» СПУТНИК НАД ПОЛЕМ БОЯ

Прапорщик Сергей Титаренко

«В ходе специальной военной операции прапорщик Сергей Титаренко выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Позиции группы, которую Сергей Титаренко обеспечивал связью, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов.

Командно-штабная машина, которая обеспечивала связь в группе и с вышестоящим штабом, получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда, в результате чего подразделение полностью лишилось связи. Прапорщик Титаренко вытащил из подбитой машины раненых товарищей и, понимая, что утрата связи в бою фактически лишает группу четкого и координированного управления, под непрекращающимся огнем противника принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия сил в бою. В условиях, сопряженных с риском для жизни, пробираясь по открытой местности, не теряя самообладания, Сергей оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи, в результате чего была связь в группе была восстановлена.

Самоотверженные действия прапорщика Сергея Титаренко на поле боя позволили восстановить управление батальонной тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня на базе республиканской учебно-тренировочной базы «Ока» в Тульской области участнику специальной военной операции Сергею Антонюку за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач вручили орден Мужества. А еще ключи от квартиры в Москве и денежную премию.

В ходе специальной военной операции Сергей Антонюк действовал в составе штурмовой бригады. При выполнении специальных задач в Донбассе получил тяжелые ранения. В настоящее время он вместе с другими ветеранами, получившими ранения и травмы в результате боевых действий, проходит реабилитацию.

На базе республиканской учебно-тренировочной базы «Ока» с бойцами будут работать профессиональные врачи и реабилитологи, ветераны СВО будут заниматься спортом в тренажерном зале, посещать бассейн, а также пробовать себя на равных с членами паралимпийских сборных России в различных видах спорта: следж-хоккее, регби на колясках, волейболе сидя, фехтовании, настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и керлинге.

Позднее Сергей планирует вернуться на службу в качестве инструктора.