Едва не потерявшая ребенка дочь певицы Славы показала мужа и новорожденного сына

Певица Слава стала бабушкой. Фото: кадр видео.

Дочь певицы Славы Александра Морозова в соцсетях показала своего новорожденного сына. 24-летняя Саша стала мамой 30 марта, ей сделали экстренную операцию. По словам Славы, ее дочь едва не потеряла ребенка. К счастью, врачи вовремя заметили, что малыш почти не дышит, и спасли его. Сейчас все волнения позади, и Александру с грудничком выписали из роддома.

На своей странице Саша опубликовала трогательное фото с мужем и сыном. Имя младенца звездная семья пока держит в секрете. По словам Александры, она родила на две недели раньше положенного срока – на этом настояли врачи. Утром 30 марта Александра сходила на йогу, а потом отправилась в перинатальный центр на плановый осмотр.

Муж забрал Сашу и ребенка из роддома. Фото: соцсети.

Во время обследования врачи обнаружили, что ребенок обмотался пуповиной, и сделали Саше кесарево сечение. К счастью, операция прошла успешно.

«Малыш обмотался пуповиной, и сердечко плохо стучало. Не передать, что мы пережили. Вообще, должен был быть другой доктор, но его не было на месте, поэтому нас оперировал главврач», - рассказывала Слава в соцсетях.

Внук звезды появился на свет в элитном перинатальном центре на улице Правды. По словам молодой мамы, роды обошлись в 770 тысяч, эту сумму оплатил ее муж. У Саши была отдельная палата со всеми удобствами. Поначалу пара хотела устроить партнерские роды, супруг Александры мечтал быть рядом с ней в этот ответственный момент. Но поскольку операция была экстренной, в операционную его не пустили.

Имя сына молодые родители пока скрывают. Фото: кадр видео.

В ноябре дочь Славы вышла замуж за своего давнего возлюбленного, 25-летнего Андрея Дедова. Тогда никто не подозревал, что невеста беременна. Но уже совсем скоро Саша перестала скрывать животик и рассказала, что ждет первенца.

Александру из роддома забирал муж. А вот новоиспеченная бабушка, хотя и рвалась присутствовать при выписке дочери, приехать не смогла. Накануне Слава сильно заболела, поэтому осталась дома.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) родила Сашу, когда ей было всего 19 лет. С первым мужем Константином Морозовым артистка рассталась из-за бытовых разногласий. У звезды также есть 11-летняя дочь Антонина Сланевская. Девочка родилась в гражданском союзе певицы с бизнесменом Анатолием Данилицким.