Еле живая МакSим, пьяный Билан, разгневанный Лепс: самые громкие скандалы, провалы и срывы звезд

Певец Дима Билан на концерте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица МакSим перенесла тур по городам страны только после серии скандалов. Но это не единственный громкий случай, когда зрители были возмущены поведением артиста на сцене. Как справляются знаменитости с некрасивыми ситуациями?

Николай Носков

ЧП: Два месяца назад автор и исполнитель Николай Носков на концерте в Перми исполнил три песни, после чего закашлялся, коротко выругался и покинул сцену. Во время выступления чувствовалось, что Николаю было сложно «брать» ноты. Зрители отметили, что на сцену артиста выкатили на коляске, а ушел он своими ногами.

Что теперь: 67-летний Николай Носков через пару дней продолжил тур по стране. Больше «провалов» не было. На видео с концерта 5 апреля в Омске зрители устроили Носкову овации, до этого были Нижний Новгород, Иваново, Екатеринбург, Тула, Рязань и другие города, большой концерт в Москве 7 марта.

Что же случилось? Инсульт у Носкова случился шесть лет назад. А накануне у него отменились гастроли по вине недобросовестных организаторов - был сильный стресс, вследствие чего оторвался тромб, это и спровоцировало инсульт. Николай Носков восстанавливался два года: реабилитационные курсы лечения в медклиниках, занятия дома с инструктором по лечебной физкультуре, тренировки для голоса. Носков объяснил kp.ru что ему помогла поверить в успех реабилитации жена Марина, позитивный настрой и большое желание дописать альбом: «Доктора сразу сказали - гарантии, что речь восстановится мало, что все будет зависеть от меня и от качества реабилитации. Когда окончательно все осознал, было шоковое состояние, но я просто надеялся на самое лучшее». И Носков справился: дописал песни, 4 года назад выпустил альбом, стал выступать.

Но на сцене Носков поет, сидя в инвалидной коляске – так легче копить силы, чтобы брать ноты, периодически встает. Николая на гастролях сопровождает супруга, и постоянно с ним ездит молодой музыкант Александр Иванов (IVAN) – он открывает концерт, а потом мэтр допевает свою часть. После сложного инсульта вживую отпеть два отделения невозможно. Остались небольшие проблемы с речью, однако при исполнении их не слышно. ЧП было одно, IVAN его объяснил так: «Николай Иванович себя плохо чувствовал после перелета. Но тем не менее вышел на сцену, понимая, что много людей в зале. Он отдал столько, сколько смог отдать. Носков действительно выругался на сцене. Но только потому, что не смог взять ноту. Ведь поет вживую». Сам Носков извинился за инцидент: «Дорогие друзья, пожалуйста, не сердитесь! С Божией помощью и с помощью вашей все будет хорошо». Многие зрители после Перми сочувствовали артисту, возмущались немногие.

Дима Билан

ЧП: У известного исполнителя было 2 происшествия. И Дима сам признавал, что выступал в нетрезвом виде, извинялся.

Афиша концерта, которым Билан извинялся за срыв.

Что теперь: Билан сразу же после ЧП честно объяснился и покаялся в соцсетях – не стал врать и отмалчиваться в отличии от многих коллег. В разгар пандемии соцсети облетело видео, где Дима Билан с трудом пел на свадьбе в Казахстане – частный концерт. Артист записал для соцсетей такие откровения и даже расплакался: «Неужели вы никогда не напивались? Не поверю! Да, мне очень стыдно... Но я неплохой парень, даже можно сказать, что хороший. Столько переживаний вокруг... Знаете, так бывает - люди напиваются. Мне скоро 40 лет и меня колбасит. У меня столько съемок, столько музыки новой для вас сделал...» Теперь Билану уже 41 год и с тех пор происшествий не было, у него успешные шоу и гастроли. А до Казахстана похожий казус с Димой случился в 2019 году – самый скандальный концерт Билана был на День Города на площади Самары. Билан тогда пел с трудом, а потом извинялся: «Я оплошал. Выступал на сцене в нетрезвом виде. Встретил друзей в гримерке и отеле - выпил коньяк. Не рассчитал. Совершенно не рассчитал. Я веду здоровый образ жизни…» Жители Самары денег за концерт не платили – для них это было бесплатное мероприятие от администрации города, но возмущались мощно – даже петицию составляли. Извинился артист перед самарцами достойно – дал бесплатный концерт, на который пришли несколько десятков тысяч человек: «Хочу вам сказать огромное спасибо, что у меня это случилось и случилось единственный ярчайший раз, когда жизнь, действительно, тебя чему-то учит. Прошлая ситуация послужила колоссальным уроком, это был вертикальнейший взлет куда-то вверх». Также Билан подарил самарской детской больнице сертификат на покупку двух мониторов, а Центру инклюзивного творчества – детскую площадку. Итого: Билан потратил 6,5 млн. рублей.

Андрей Григорьев-Аполлонов («Иванушки International»)

ЧП: Летом 2021 года на столичном фестивале «Esquire Weekend» под открытым небом Иванушки International» пели свои хиты. После чего стали обсуждать поведение солиста Андрея Григорьева-Апполонова. Писали, что зрителям танцы Рыжего показались странными, даже предположили, что у него «заплетался язык» - может выпил?

Что теперь: Рыжий солист «Иванушек» отвечал, что все обвинения наглая ложь – на сцене он всегда трезвый: «У нас в этот день было три концерта: свадьба, день рождения, уик-энд офигительный - концерт, когда народ подпевал, кайфовал. А вот так, как я двигаюсь на сцене - я двигаюсь последние 25 лет».

А сейчас 52-летний артист с группой нарасхват на частных мероприятиях. Помимо заказников есть и кассовые концерты. Работы много. Два с половиной года назад продюсер Игорь Матиенко рассказал «Комсомолке», что Андрей пообещал «категорически завязать с алкоголем»: «Что касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живет. Это не связано ни с разводом, ни еще с чем-то. Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится. Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке. Я надеюсь, мы сейчас поборем этот недуг. Я хочу поговорить со всеми его друзьями, чтобы все помогли»... Рыжий слово сдержал. Колесит по концертам, рыбалкам и санаториям без промежутков на спиртное.

Григорий Лепс

ЧП: Минувшей зимой у Григория Лепса был не самый удачный концерт в Санкт-Петербурге. Певец был трезв, но не в самом лучшем настроении. Перед концертом предупредил народ, что приболел. Казалось, что голос артиста немного «сел», но пел он все равно здорово. Зрители пересказывали как он отчитал одну зрительницу, которая подарила букет и стала спиной к сцене, чтобы сфотографироваться на фоне артиста: «Зачем вы фотографируетесь: все равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите - в туалете?» А в конце концерта не допел песню «Самый лучший день»: остановился на середине, замотал головой, бросил микрофон на сцену и удалился. Предварительно ударил по груди рукой дважды.

Лепс извинился за то, что бросил микрофоном и сбежал со сцены — не выдержали неры, так как простыл и не смог взять высокие ноты. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что теперь: Лепс вокалист шикарный, но в тот вечер из-за проблем с голосом он смог «взять» не все ноты, вот и расстроился так эмоционально. Когда видео с концерта разошлось по Сети, артист в телеграм-канале опубликовал комментарий: «Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел. Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой невероятно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон. Это невероятно дорого и действительно ценно». 60-летний народный артист Григорий Лепс по-прежнему один из самых гастролирующих артистов в стране – собирает залы. Поет по-прежнему на сольных концертах вживую.

А что с МакSим?

ЧП: Певица МакSим оказалась в центре скандала после того, как этой весной сорвала концерт. Она вышла на сцену в Сочи, а пела с трудом: не попадала в ноты, медленно двигалась, казалось была заторможена и испытывала проблемы с дыханием, «проглатывала» окончания слов. Через полчаса певица покинула сцену, зрителям вернули деньги за билеты. Позже был концерт в Твери, который артистка провела, но тоже были похожие проблемы с вокалом. Фанаты и общественность возмутились – потребовали отменить тур и дать артистке время восстановиться.

Что теперь: 39-летняя певица МакSим так объяснила проблемы на Красной Поляне: «Никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену». После очередного скандала Марина (настоящее имя артистки) выпустила обращение к зрителям о переносе тура: «Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, не совместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Спасибо большое за вашу поддержку, я все это вижу и в какой-то степени благодаря вам было принято решение перенести даты».

Осенью МакSим отработала наставником шоу «Голос. Дети» и поехала в тур «Я буду жить».

МакSим в туре с осени 2022 года. И ранее у нее уже было 2 переноса концерта - четыре месяца назад: в Вологде, Нижнем Новгороде за пару часов до концертов. Причину называли - скачок давления. Представители звезды говорили: из-за тяжелой коронавирусной пневмонии (артистка перенесла ее полтора года назад) она пьет много лекарств, ей добавили реабилитационные и восстановительные процедуры. Голос певицы восстановился полностью, а организм после болезни не всегда справляется с нагрузками. Теперь артистка временно отказалась от заработков на кассовых концертах под давлением общественности. Продолжаются или нет частные концерты неизвестно.

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