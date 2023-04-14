Как куркумин защищает от воспалений

Но есть еще один вид воспаления – хроническое. Если с ним не бороться, оно может нанести непоправимый вред здоровью. Именно поэтому миллионы людей для борьбы с воспалениями выбирают куркумин, при чем именно мицеллярный куркумин. Скорее узнайте подробности!

Почему возникает хроническое воспаление

Каждый день на наш организм влияют негативные факторы. Мы вдыхаем выхлопные газы и другие токсины окружающей среды, испытываем постоянные стрессы, нехватку важнейших витаминов и микроэлементов. Кто-то имеет вредные привычки и проводит жизнь в трех креслах – на работе, в авто и дома, неправильно питается, страдает от избыточного веса, а зимой не вылезает из простуд. Любой негативный фактор, который влияет на организм изо дня в день, может вызвать хроническое воспаление.

Чаще болеем и быстрее стареем?

Симптомы хронического воспаления бывают самыми разными. Первые звоночки часто приходят от наиболее уязвимых органов. Как говорится, где тонко, там и рвется. Хроническое воспаление может проявляться:

- частыми простудами и ОРВИ;

- депрессией;

- снижением когнитивных функций;

- хронической болью (головной, суставной, мышечной и т.д.);

- повышением уровня холестерина и глюкозы;

- увеличением веса;

- скачками артериального давления;

- нарушениями сердечного ритма;

- проблемами с желудочно-кишечным трактом и не только.

Кстати, визуальные признаки раннего старения – это тоже результат хронического воспаления. Оно вызывает выраженный окислительный стресс, который разрушает коллаген и другие белки, повреждает клетки и ускоряет их гибель. Нет такого органа и ткани, которые не страдали бы от хронического воспаления. Оно может привести к образования злокачественных клеток и заболеваниям: от артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и остеоартрита до сахарного диабета, депрессии и деменции.

Тест на хроническое воспаление

- Общий и биохимический анализ крови – самые простые тесты, которые помогают выявить признаки острого и хронического воспаления.

- Анализы крови на биомаркеры воспаления: это C-реактивный белок, показатель СОЭ, цитокины и так далее. Что конкретно, определит врач.

- Если есть признаки хронических инфекций, патологических изменений в органах, специалист назначит дополнительное лабораторное и инструментальное обследование.

Куркумин – натуральный защитник от воспалений

Многочисленные исследования подтвердили мощную противовоспалительную активность куркумина. Он снижает синтез молекул, поддерживающих воспалительный процесс – медиаторов воспаления – и повышает образование противовоспалительных молекул. Кроме того, куркумин нейтрализует избыток свободных радикалов, которые образуются при воспалении.[1]

Антиоксидантная активность мицеллярного куркумина в 8 раз сильнее, чем витамина Е.[2]

Куркумин — естественное для организма вещество по сравнению с синтетическими противовоспалительными средствами, поэтому действует максимально физиологично. Безопасность куркумина подтверждена мировыми контролирующими организациями, такими как FDA (Food and Drug Administration).[3]

В 185 раз сильнее обычной куркумы[4]

Куркумин содержится в индийской пряности куркуме, но усваивается из нее всего на 5–10%. Вот почему обычный порошок куркумы не проявляет в полной мере своих полезных свойств, являясь обычной пищевой специей. Ученые нашли решение проблемы: научились переводить куркумин в специальную мицеллярную форму. Мицеллы – это микрочастицы, которые обеспечивают быстрый и легкий доступ куркумина в кровь. За счет такой технологии биодоступность, а значит усвоение мицеллярного куркумина в 185 раз выше, чем из обычного порошка куркумы.[5]

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Выбирайте правильный куркумин!

Активность препарата зависит от качества сырья и технологии производства. Низкая цена, возможно, говорит о невысокой дозировке действующего компонента и сомнительном качестве субстанции, поэтому критерий выбора «низкая цена» может подвести. В то же время, неоправданно завышенная цена тоже не всегда оправдывает ожидания от продукта.

Известный российский производитель, компания «Эвалар», выпускает капсулы Куркумин Эвалар в мицеллярной форме для максимального усвоения.5 Это препарат на основе высококачественного сырья из Индии, родины куркумы, производится по международному стандарту качества GMP.[6] Разница между российским и импортным куркумином только в одном – мицеллярный куркумин от «Эвалар» в 3 раза выгоднее по цене.[7]

А еще в ассортименте «Эвалар» есть таблетки Куркумин с пиперином. Каждая из них содержит максимальную[5]5 дозировку активного вещества – 150 мг.[8]

Препараты куркумина от компании «Эвалар» способствуют[9,10]:

- уменьшению воспалительных процессов,

а также:

- укреплению иммунитета;

- защите организма от вирусов, бактерий и грибков;

- снижению боли в суставах;

- защите и очищению печени;

- мягкому желчегонному действию;

- снижению риска образования желчных камней.

Оба препарата не содержат глютена, диоксида титана и ГМО. А Куркумин с пиперином Эвалар подходит даже вегетарианцам.

Приобрести Куркумин Эвалар можно на сайте evalar.ru, fitomarket.ru, ozon.ru и apteka.ru, а также в аптеках вашего города.

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[5] В ассортименте ЗАО «Эвалар».

[6] Сертификат RU21/818419496.

[7] По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого АО «Группа ДСМ», по итогам 2022 г. средневзвешенная розничная цена за упаковку БАД «Куркумин» в форме капсул №30 компании «Эвалар» в 3,1 раза ниже, чем у импортного аналога в форме капсул № 30.

[8] Максимум куркумина (150 мг) соответствует верхнему допустимому уровню суточного потребления.

[9] Подтверждено СоГР № KZ.16.01.98.003.E.000908.09.16 от 15.09.2016 г.

[10] Подтверждено СоГР № KZ.16.01.98.003.E.000595.07.19 от 11.07.2019 г. Реклама. ЗАО «Эвалар»

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