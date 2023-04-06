Глава МЧС России Александр Куренков проведет масштабные учения на севере России и встретит арктическую экспедицию

Глава МЧС России Александр Куренков на радиостанции "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 апреля, в Мурманске стартуют крупные межведомственные учения, направленные на обеспечение безопасности в арктических регионах страны.

О целях и задачах мероприятий прямо на борту самолета, направляющегося на север, рассказал директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

- Роман, какие сегодня дела у главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова в приполярных районах России?

- Прежде всего мы летим в Мурманск для того, чтобы дать старт межведомственным учениям «Безопасная Арктика-2023», которые пройдут на территории девяти регионов Российской Федерации от Карелии до Чукотки. Будет отработано 16 разнообразных вводных.

- Что за вводные? И почему они такие разнообразные?

- Так как мы ведомство, реагирующее на экстремальные события, то, естественно, на этих учениях мы будем отрабатывать реакции на разнообразные вызовы и угрозы современности. И техногенные аварии, и природные катаклизмы. Например, в Карелии – моделируем ситуацию с аварией на шахте. Проверяем алгоритм поиска пострадавших, оказания им помощи.

В разных местах могут возникнуть происшествия абсолютно разные и самое важное – в этих учениях будет участвовать не только МЧС России, но и ряд других ведомств. Это будет и РЖД, и Россети, и различные иные организации субъектов Российской Федерации. Это комплексные учения, направленные на отработку взаимодействия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Но это не все. Завтра, 7 апреля, в городе Салехарде мы встречаем опытно-научную экспедицию, которая проводила проверку реагирования спасательных подразделений северных районов на чрезвычайные ситуации. Напомню, Александр Вячеславович Куренков дал старт этой экспедиции 27 марта 2023 года в городе Нарьян-Маре.

- Об этом мы подробно рассказывали нашим читателям и слушателям Радио «Комсомольская правда».

- Да, спасибо вам большое за то, что обозревали событие. Арктические территории у нас сейчас активно осваиваются, а в перспективе производства в этой зоне будут развиваться еще более интенсивно, поэтому вопросы обеспечения безопасности становятся все более масштабными и актуальными.

Так вот, теперь экспедиция завершает работу и Александр Вячеславович будет принимать первые доклады о прошедшей инспекции, и, естественно, подводить предварительные итоги.

- В экспедиции, я помню, приняли участие порядка 70 человек.

- 76.

- И они должны были пройти по бездорожью, по сугробам где-то 2 тысячи километров?

- Расчетный маршрут 1600 километров, но по факту это около двух, да.

- А сколько народу вообще задействовано в названных вами учениях?

- Порядка 10-12 тысяч человек. Это самые крупные арктические учения за всю историю МЧС России.

- А почему журналистов привлекли? Какие обязанности вы на нас возлагаете?

- Прежде всего, я всегда возлагаю на журналистов исключительно надежду. Конечно же, мы должны показать и стране, и всему миру, что арктическая зона – это зона приоритетного внимания для МЧС России.