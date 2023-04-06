Зелёный Марафон Сбера в этом году пройдет 20 мая

Фото: Пресс-служба Сбера

Зеленый марафон Сбера в 2023 году пройдет 20 мая. Участие в десятом, юбилейном забеге примут жители 60 городов России. По традиции одно из самых массовых спортивных мероприятий нашей страны будет благотворительным. Каждый участник соревнований, сделав добровольное пожертвование, сможет внести свой вклад в восстановление лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Собранные средства будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения забега.

Фото: Пресс-служба Сбера

«Нашему Зелёному Марафону исполняется 10 лет. Мы запустили его в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, чтобы развивать в нашем банке и всей стране интерес людей к здоровому образу жизни и ответственному отношению к природе. За эти годы частью спортивного, благотворительного и экологического праздника стали сотни тысяч россиян. В этом году мы проводим забег вместе с фондом «Вклад в будущее». На собранные средства мы высадим тысячи деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбер», - рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Фото: Пресс-служба Сбера

Для участия в Зеленом марафоне необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия «Зелёный марафон». В Москве забег стартует и финиширует на Васильевском спуске. Для участников предусмотрено несколько дистанций, самая короткая из них – на 500 метров для детей. Взрослые смогут пробежать дистанции 4,2 километра (в том числе в командном зачёте), 10 километров, 21,1 километра и 42,2 километра. Еще одна дистанция на 4,2 километра предусмотрена для любителей скандинавской ходьбы. В программе марафона также есть отдельный зачёт для людей на инвалидных колясках.

Фото: Пресс-служба Сбера

В остальных городах проведения марафона взрослые участники смогут пробежать дистанцию в 4,2, 10 и 21,1 километра, дети – преодолеть участок в 500 метров. География проведения Зеленого марафона по традиции обширна – от Калининграда до Владивостока. Во всех городах-участниках кроме спортивных соревнований зрителей ждут праздничные концерты и другие развлекательные мероприятия.

В 2021 году, когда Сбер отметил 180-летие со дня своего основания, Зеленый марафон провели в 180 городах России. К забегу присоединились 92 тысячи участников. Среди них были профессиональные спортсмены и любители, блогеры, государственные деятели, экологи и активисты. В рамках Зеленого марафона в юбилейный год Сбера было проведено более 180 экологических акций, в том числе высадки деревьев, субботники и акции по благоустройству территорий.