Увидел бегущих в сторону России гражданских и дал команду минометчикам: Капитан украинской разведки получил 15 лет колонии

С целью устрашения мирного населения Мельник предоставил вооруженным формированиям Украины координаты местонахождения мирных жителей, по которым в дальнейшем был произведен обстрел из минометов БМ-82. Фото: СК РФ

Верховный суд Луганской Народной Республики дал 15 лет колонии задержанному ранее капитану Нацгвардии Украины Владиславу Мельнику.

«Мельник признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом», - прокомментировали в Следственном комитете России.

Из материалов следствия, которые ранее поступили в суд: «10 апреля 2022 года капитан Мельник, являясь начальником секции S-2 (разведка) штаба 2 батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины и находясь в городе Рубежное, с использованием квадрокоптера произвел разведку указанного населенного пункта. Им была обнаружена группа мирных жителей, находившихся в районе улицы 30 лет Победы и пытавшихся покинуть город по гуманитарным коридорам. С целью устрашения мирного населения Мельник предоставил вооруженным формированиям Украины координаты местонахождения мирных жителей, по которым в дальнейшем был произведен обстрел из минометов БМ-82».

К счастью, гражданские лица успели покинуть место обстрела, в связи с этим ранений и жертв удалось избежать. Но это лишь благодаря медлительности украинских артиллеристов.

Приговором суда Мельник будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что ранее судом ДНР были осуждены несколько других военнослужащих ВСУ, что применяли методы, запрещенные Женевской конвенцией, совершали преступления связанные с посягательством на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, не принимающих участия в боевых действиях.

Осужденные из числа солдат и офицеров националистических подразделений ВСУ расстреливали мирных граждан Мариуполя из стрелкового оружия и гранатометов. Одни заявили, что чего-то испугались, другие объясняли свои действия тем, что таким образом пристреливали западное оружие.