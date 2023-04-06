ПСБ стал победителем конкурса «Золотой сайт»

Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ.

Интернет-платформа «Женское лидерство в инвестициях» завоевала специальный приз Оргкомитета конкурса за вклад в расширение участия женщин в развитии экономики страны в тематической номинации «Образовательный портал, научно-популярный сайт, блог». Проект «ПСБ Блог» занял третье место в тематической номинации «Информационный сайт, блог, СМИ финансовой тематики». Новый сайт и дизайн-система ПСБ заняли первые места в тематических номинациях «Лучший сайт банка» и «Финансовый сервис, онлайн-банкинг» и второе место в «золотой» номинации «Лучший сайт для потребителей (b2c)». Проект «ПСБ Private Banking» занял вторые места в тематических номинациях «Лучший сайт банка» и «Финансовый сервис, онлайн-банкинг».

«Отмеченные жюри интернет-проекты ПСБ имеют единую глобальную цель – помогать людям пользоваться финансовыми сервисами в повседневной жизни с наибольшей выгодой для себя. На сайте ПСБ продуман максимально легкий клиентский путь, который дает возможность клиентам подобрать для себя наиболее подходящие продукты и сервисы. Проект ПСБ Private Banking предлагает эксклюзивные услуги и индивидуальное обслуживание для состоятельных клиентов, а «ПСБ Блог» знакомит широкий круг читателей с особенностями финансового рынка в понятной и игровой форме. В свою очередь проект «Женское лидерство в инвестициях» помогает формировать, развивать и увеличивать капитал женщин-инвесторов, исходя из их целей и потребностей. Создание дополнительных образовательных программ расширяет знания о финансовом рынке и инвестициях, а также способствует формированию финансового благополучия», - сказала Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ.

Интернет-проект «Женское лидерство в инвестициях» был создан в 2021 году с целью повышения финансовой грамотности в области инвестиций среди женщин. Ключевые инициативы проекта – сайт по работе с инвестициями с доступной и полезной информацией, интегрированный с порталом Евразийского женского форума; бесплатный онлайн курс по повышению финансовой и инвестиционной грамотности для женщин «10 шагов на пути к инвестициям»; деловые встречи женщин-инвесторов; менторский клуб. За год с момента старта проекта было сформировано сообщество профессионалов, которое обладает всеми необходимыми образовательными и аналитическими инструментами как для профессиональных инвесторов, так и для начинающих.

«ПСБ Блог» знакомит читателей с банковскими продуктами и лайфхаками, тенденциями в мире инвестиций, вдохновляет историями успеха бизнесменов и учит эффективно управлять своими деньгами. В 2022 году на «ПСБ Блоге» было опубликовано более 700 материалов для повышения финансовой грамотности посетителей сайта – физических и юридических лиц.

Командой ПСБ была проделана масштабная работа по созданию нового визуального стиля основного сайта ПСБ с цветовым кодированием для разных направлений бизнеса, более легкой структурой и навигацией, а также объединением всех решений в единую дизайн-систему.

Интернет-банк ПСБ Private Banking предоставляет доступ к широкому спектру современных финансово-правовых инструментов для комплексной защиты и управления капиталами. Наиболее востребованные у состоятельных клиентов банка услуги можно получить онлайн на портале ПСБ Private Banking, дизайн которого отличается изысканной анимацией и объединяет в себе античную классику, неон и кибер-банк.

«Золотой сайт» – ключевой конкурс интернет-проектов в Рунете, проводимый с 1997 года. В 2022 году жюри оценило 608 проектов частных компаний, крупных агентств, государственных организаций.