В Кремле ответили, кто продолжает дело Жириновского в ЛДПР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 6 апреля, исполнился год со дня смерти основателя и бессменного лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского. Об этом спросили официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Правда, вопрос был сформулирован некорректно: утверждалось, что после эпатажного политика в ЛДПР (как и в несистемной оппозиции) не появилось харизматичного лидера.

Напомним, после кончины Жириновского председателем партии с сохранением постов лидера фракции в Государственной Думе и руководителя Комитета ГД по международным делам стал Леонид Слуцкий.

Пресс-секретарь Президента заявил, что не согласен с подобным утверждением. Он подчеркнул, что в партии имеются достойные яркие личности, которые успешно продолжают дело ушедшего политика.

- Трудно переоценить роль Жириновского в формировании и развитии нашей политической системы, и его вклад, который он внес. Но, скорее, я не соглашусь с вами в том, что не появилось ни харизматичных, ни там опытных (лидеров - ред.),- расставил акценты Дмитрий Песков.- Конечно, Жириновский набирал свой вес политический и набирал свой опыт в течение нескольких десятилетий, которые он активно работал в российской политике. Но и сейчас тоже мы видим, партия продолжает развитие при нынешнем руководителе и тоже достаточно активную занимает позицию по текущим вопросам. И партия абсолютно не занимает какую-то пассивную позицию, наоборот, они продолжают дело Жириновского и ведут партию вперед. Поэтому со временем, конечно, партия будет дальше развиваться.

Здесь никаких сомнений быть не должно.