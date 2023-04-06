Племянник Джона Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие в президентской кампании 2024 года. Фото: wikimedia.org

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие в президентской кампании 2024 года. Это подтвердил CNN казначей его штаба Джон Салливан.

«Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», – сообщили в Федеральной избирательной комиссии США, отвечающей за организацию выборов в федеральные органы государственной власти.

В марте Кеннеди-младший написал на своей странице в Twitter, что рассматривает возможность баллотироваться в президенты. Он создал площадку по сбору пожертвований, написав: «Дайте Бобби знать, что вы хотите видеть его лидером в Белом доме».

«Если окажется, что я смогу собрать деньги и привлечь достаточно людей для победы, я несомненно включусь в гонку», – добавил он.

69-летний Кеннеди-младший приходится сыном бывшему сенатору от Нью-Йорка (1965-1968 гг.) и генеральному прокурору США (1961-1964 гг.) Роберту Кеннеди – родному брату президента США Джона Кеннеди.

Юрист по вопросам экологии и активист, выступающий против вакцинации, Роберт Кеннеди-младший не раз заявлял о связи между получением вакцины и возможным развитием аутизма и даже основал антипрививочную организацию «Защита здоровья детей». Он также выступал против вакцины от коронавируса и критиковал действия федерального правительства по борьбе с пандемией COVID-19.

В 2019 году три члена его семьи: сестра Кэтлин Кеннеди Таунсенд, брат Джозеф Патрик Кеннеди II и племянница Мейв Кеннеди Маккин – решительно осудили взгляды Роберта против прививок, утверждая, что он был «частью кампании по дезинформации, которая имеет душераздирающие и смертельно опасные последствия».

Будучи юристом по вопросам экологии, Роберт работал с группой, которая руководила работами по очистке реки Гудзон, состоял в Совете по защите природных ресурсов и был соучредителем юридической фирмы по экологическому праву.

Подав заявку на участие в президентской кампании, Кеннеди-младший стал последним в длинной череде членов этой семьи, пришедших в политику. Его сестра Кэтлин занимала пост вице-губернатора штата Мэриленд с 1995 по 2003 год. Его брат Джозеф целых 12 лет был конгрессменом от Массачусетса. Джо Кеннеди III, внучатый племянник Джона Кеннеди, был назначен американским послом в Северной Ирландии. А Кэролайн Кеннеди, дочь Джона Кеннеди, в настоящее время является послом США в Австралии.