«Обеспечить экономический танк финансовыми снарядами»: на Московском экономическом форуме рассказали, как избежать деградации в стране

Форум посетили 1500 гостей. Фото: Пресс-служба Московского экономического форума

Два дня (4 и 5 апреля) работал «Московский экономический форум». Спикеры мероприятия представляют альтернативу либеральным реформам и программам. Участники убеждены, современную стратегию и принципы экономического развития определили экономисты 90-х. МЭФ выступает в оппозиции к Гайдаровскому экономическому форуму. Причина: кардинальная разница во взглядах на путь развития России.

«Гайдаровцам» ближе идея, что стране не нужна масштабная промышленная база. Достаточно развивать сырьевой экспорт, а на доходы от продажи полезных ископаемых приобретать все необходимое. Участники МЭФ исповедуют необходимость новой индустриализации. Несырьевой сектор промышленности должен стать драйвером экономического роста. К тому же сейчас, когда страна оказалась изолирована от части мировых рынков. Но это не должно восприниматься как препятствие, а даже напротив — стать стимулом для развития отечественной промышленности.

— С одной стороны, страна живет, работает, автомобили ездят, продовольствие есть на прилавках, никто не голодает. Но автомобили иностранные, ходим в иностранной одежде, много импортируем продовольствия. Посмотрим статистику и увидим, что Россия отстает в темпах развития от многих других стран мира. И в целом народ у нас не удовлетворен современным состоянием [дел], — отмечает председатель МЭФ Константин Бабкин.

Председатель МЭФ Константин Бабкин. Фото: Пресс-служба Московского экономического форума

Спикер метко охарактеризовал современное положение дел. Кажется, есть все ресурсы для развития — капиталы, природные богатства, талантливые люди. Но развития не происходит. Очертания будущего овеяны дымкой.

— При этом послушаешь чиновников: «Да все нормально, все растет! Справляемся, обходим». Идея форума в том, чтобы отвлечься от политики и еще раз посмотреть на базу. У нас великая история, прекрасные условия для развития. Мы должны ответить на вопрос: что нужно, чтобы выгодно в России было производить, чтобы страна технологически, экономически, информационно развивалась? Чтобы мы шли вперед, товары были самыми конкурентоспособными, чтобы мы их производили много, — говорит Бабкин.

На эти и другие вопросы и искали ответы на протяжении работы форума. 19 круглых столов, 1500 гостей — экономисты, депутаты Госдумы, академики РАН, иностранные делегации, а главное — топ-менеджмент отечественной несырьевой индустрии. Но как заметил Константин Бабкин во время пресс-подхода: ни одного крупного чиновника. Хотя официальных лиц, которые определяют финансовую и экономическую политику страны, приглашали.

Лейтмотив МЭФ и в принципе стратегии новой индустриализации: для развития промышленности нужно смягчать денежно-кредитную политику (снизить ключевую ставку, чтобы бизнес и население могли получать средства по ставке 1%), «защищать» отечественного производителя (так называемый протекционизм, когда для работы своих производств созданы более комфортабельные условия, нежели для импортирования ряда продукции) и снижение налогов.

Записи круглых столов и пленарных заседаний ещё две недели будут доступны на сайте форума. Фото: Пресс-служба Московского экономического форума

Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева обращает внимание, что только одними реформами в экономике ситуацию не исправить. В промышленности — кадровый голод. Выпускников по инженерным специальностям в стране почти в два раза меньше, чем по социально-гуманитарным.

— Нужны принципиальные изменения в системе высшего образования. Сейчас сложилась такая ситуация, что не просто профессоров, ведущих не осталось, а целые научные кафедры ушли в мир иной и растворились в истории. Подготовить рабочих в колледжах за два-три года или инженеров в вузе за пять-шесть лет — возможно. А как восстановить научную школу? Когда мы признаем этот факт, тогда новая индустриализация станет возможна, — считает законодатель.

Участники форума обращают внимание на коллизию, которая сложилась в современной экономике страны. Несколько лет Россия имела профицитный бюджет, а избытки уходили в разные «кубышки». То есть деньги вынимали из экономики. Даже при том, что часть российских активов в западных банках оказалась заморожена, накопления все равно есть. Самое время распределить их на поддержку промышленности и населения. И главное не обходить стороной несырьевой сектор, тех самых производственников.

— Развитие производства в любой стране создает источник для повышения уровня благосостояния. Генри Форд в свое время сказал: «Что хорошо для “Форда” — хорошо для Америки». Это очень правильная мысль. Вопрос в том, что таким образом формируется источник повышения уровня жизни. Если что-то мешает развитию производства высокой добавленной стоимости, это мешает осуществлять любые мероприятия по повышению благосостояния населения, — рассказал генеральный директор ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимир Боглаев.

Промышленник обращает внимание: ряд экономических целей, которые обсуждались на форуму, могут показать утопическими. На деле же всего можно достичь в кратчайшие сроки.

— Говорят: рост ВВП 7-10 % — это невозможно, мы же никогда этого не делали. Я практик. И мне все эти мысли – возможно-невозможно – не интересны. Началась СВО, Россия попала в режим санкций. Наш завод, который был заточен на отечественные технологии, не получив никакой поддержки показал рост производства в два раза. Теоретически, если бы у нас были свои компетенции на предприятиях, которые сегодня заточены на компетенции других партнеров, каждое из них могло бы увеличить объем производства в два раза. А не на 7% ВВП. Правда, для этого необходимо было бы обеспечить экономический танк финансовыми снарядами. То есть кредитно-денежная политика, финансовый суверенитет и так далее, — отмечает Боглаев.

Директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова говорит, что стремление к полной независимости от импорта — очевидная цель. Но пока достичь этого сложно.

Директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова. Фото: Пресс-служба Московского экономического форума

— И это связано в основном с производством комплектующих. Либо тех видов техники, которые сейчас в России не производятся. Есть ряд компетенций и в сфере комплектующих, и в сфере техники, это как строительно-дорожная, сельскохозяйственная, пищевого машиностроения, то, чем занимается наша ассоциация, где есть виды, которых в России никогда не выпускалось. И пока даже нет планов на выпуск этой техники. Это либо очень узко сегментированная техника, либо, если это касается комплектующих, у нас пока недостаточный спрос для того, чтобы нам конкурировать с теми же китайскими производителями по цене. Здесь нам нужны меры поддержки государства, позиция, что эти компетенции должны в России развиваться, несмотря ни на что. Финансовые риски и вывод этой новой продукции на рынок мы должны разделить с государством путем мер поддержки. Они есть, но они недостаточные.

Во время заключительной пленарной дискуссии участники форума согласились, что развитие несырьевых производств повлечет технологический процесс, стимулирует рынок труда, сферу образования.

— Новая индустриализация – такой волшебный ключик к решению многих проблем, к оздоровлению общества во многих аспектах. Мы шли и до сих пор идем по пути встраивания в глобальную экономику. А эта модель предписывает наше место в мировом разделении труда – поставку нефти, газа, круглого леса, другого сырья. В этой идеологии мы видим отставание технологическое, подсаживание на сырьевую иглу. И отсюда идет моральная деградация, ослабление нации, демографические проблемы, проблемы с образованием. Я думаю, что это не та модель, на которую мы должны согласиться и по которой мы должны следовать. Движение страны увидим, когда будет разумная экономическая политика, а каждый из нас будет знать, что делать. Все может быть гораздо лучше и для этого есть реалистичный рецепт. Будем двигаться вперед! — резюмировал итоги форума председатель МЭФ Константин Бабкин.

Посмотреть записи трансляций дискуссий и выступлений, которые прошли на МЭФ-2023, можно на сайте форума me-forum.ru.