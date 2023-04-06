Путин сделал заявление о жестокости Киевского режима и ответных действиях России

Путин с Пушилиным обсудили безопасность Донбасса. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Второй день Владимир Путин занимается проблемами новых регионов. Вчера прошло большое заседание Совбеза, посвященное безопасности присоединенных территорий. Сегодня президент лично встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным для разборки конкретных тем.

- Основной вопрос связан с обстрелами, - Пушилин начал с самого больного. – Я на прошлой встрече просил вас об усилении ПВО и контрбатарейной борьбе. Результат есть: обстрелы уменьшились в два раза. Хотя остаются еще проблемные районы…

- Задача всех: надо сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. Если сократились – к этому идет, - тут же подчеркнул президент.

Дальше руководитель региона рассказал, как прошла зима. Главная трудность была с обеспечением водой. Но «коммунальщики делали невозможное» для наполнения котельных и поддержки отопления.

- Сейчас смотрим с оптимизмом. Водовод из Дона начал наполняться, это спасет нас от того, чтобы вообще остаться без воды, - отметил Пушилин.

Глава республики похвалил военных строителей. То, что в советское время делалось годами, сейчас возводится за месяцы!

Тут же чиновник попросил Владимира Владимировича помочь с расширением главной дороги, по которой идет основное сообщение с Донецком. Сейчас там две полосы, а надо четыре, чтобы движение не встало.

- Я обсужу с Минтрансом и Хуснуллиным (вице-премьером – Ред.), - пообещал российский лидер. - И на западе области надо использовать железные дороги. Надо сделать соединения между имеющимися магистралями, чтобы обеспечить перевозку грузов и пассажирское движение.

- Автодорожное сообщение надо так выстраивать, чтобы трассы находились на безопасном удалении, - добавил Путин.

В конце он дал характеристику всему политическому режиму Украины.

- Вчера доложили, что на одном из участков соприкосновения 14 военнослужащих Украины сдались в плен. Было уже поздно, несколько человек наших остались с ними, чтобы с утра вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место, уничтожил всех своих военнослужащих. К сожалению, и наши ребята пострадали. Но они и своих не жалеют, ведут себя в высшей степени цинично и жестоко. Наша задача отодвигать их на такое расстояние, откуда они не смогут наносить нам ущерб, - заявил президент.